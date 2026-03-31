Санкції проти Порошенка: адвокати заявили про можливий тиск на Верховний Суд перед рішенням. ВIДЕО

Адвокати Петра Порошенка заявили, що влада може здійснювати тиск на суддів Верховного Суду, які 3 квітня мають оголосити рішення за позовом п’ятого президента щодо незаконних санкцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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Судовий процес затягують

Вони також нагадали, що представники влади усіляко затягують судовий процес, який розпочався більше року тому. Теоретично ця справа мала бути розглянути за два місяці, кажуть адвокати.

"Кодекс адміністративного судочинства вимагає від суб’єкта владних повноважень, як тільки громадянин звертається до адміністративного суду, одразу представити всі докази законності його дій. Тобто в нашому випадку президент України Зеленський повинен був ще 14 місяців тому, після того, як він прийняв це незаконне рішення про санкції, надати свої обґрунтування, для чого він це зробив до цього часу. Ми розуміємо, що жодних правових підстав для накладення на Петра Порошенка санкцій президент Зеленський не мав тоді, не має і зараз", - констатує Ігор Головань.

"І президент Зеленський, і його оточення, і ті, хто самопредставляють його в адміністративному суді розуміють, що їх позиція програшна, що дії з накладення санкцій були незаконні, і тому єдиним для них варіантом є затягування процесу", - говорить адвокат.

"На жаль, засідання, яке в нас заплановано на 3 квітня, ми не переконані, що і воно відбудеться. Ми, спостерігаючи за тактикою наших опонентів, переконані в тому, що щось станеться. Ми не знаємо наразі, що. Хтось захворіє, буде повітряна тривога, зникне світло. Я б хотів помилитися, але ми не в такій ситуації, щоб просто сподіватися, що все буде гаразд. Ми взагалі звертаємося публічно з цього приводу, що було засідання 3 квітня", - зазначає адвокат Порошенка.

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Тиск на суд

"В нас є підстави побоюватися того, що на суд може відбуватися тиск. Розуміючи, що президент не може розраховувати затягнути цей процес в безкінечність, ми побоюємося, що може відбутися фактичний тиск на суддів. Що ситуація наразі не зводиться до затягування процесу і уникнення програшу шляхом уникнення рішення суду, а фактично може відбуватися такий тиск. Для нас буде певним індикатором, чи цей процес знову буде перенесено з основної зали, яка дозволяє розмістити слухачів, пресу, дипломатів, які приходять на цей процес. Чи знову буде його перенесено до маленької зали, яка фізично не може помістити всіх. І в разі, якщо ми почуємо, що знову існують "поважні" причини для перерви, для відкладення засідань, суспільство і медіа будуть критично сприймати такі заяви. Бо це маркер ненормальності цього процесу. Він стосується не лише Порошенка, він стосується загальної ситуації в країні", - наголошує адвокат Ілля Новіков.

"Основний позов про визнання незаконними санкцій ще не розглянуто Верховного Судом України, але кейс в цілому, оскільки він стосується в тому числі нашого зауваження, яке ми виносили на розгляд Верховного Суду, чи є нормальна ситуація, коли не можна призупинити дію указу про санкції. Нам відповіли - ні, укази президента взагалі не зупиняються. Наразі ЄСПЛ в дуже незвичній манері, бо зазвичай такі справи на цьому етапі не розглядаються, відкрив провадження, про що повідомив представників Петра Порошенка", - зазначив Новіков.

"Це означає, що ця справа в цілому вже знаходиться на розгляді в ЄСПЛ, що означає підвищену увагу до нашої ситуації", - наголосив адвокат.

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"Коли світ спостерігає за такими нашими процесами, він розуміє, що до реалізації принципу верховенства права в Україні ще далеко", - резюмує Головань.

Що передувало?

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.