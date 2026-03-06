Запроваджені проти мене санкції перешкоджають захисту людей і підприємств від ударів РФ, - Порошенко

П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що запроваджені проти нього санкції РНБО перешкоджають захищати людей і підприємства від російських ракет і "Шахедів".

Про це він заявив під час засідання у Верховному Суді, де розглядається позов про скасування указу, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він нагадав, що від початку року Росія вже двічі атакувала підприємства компанії ROSHEN, внаслідок яких загинули та були травмовані працівники і рятувальники.

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"З часів нашого попереднього засідання у Київську кондитерську фабрику ROSHEN 24 січня влучили ракети, "Шахеди" і загинули люди. 6 лютого у логістичний центр ROSHEN. Загинув пожежник. Пожежники знаходяться, в тому числі, у важкому стані і досі не переведені з реанімації. Ми піклуємося про їхнє здоров’я", - зазначив він.

Порошенко навів цитату з Постанови Кабміну 1506, де зазначається, що критичні для економіки України підприємства можуть самостійно придбати засоби ППО для захисту виробничих потужностей.

"Пункт 7 зазначає, що ця Постанова не розповсюджується на юридичні особи, підприємства, які належать підсанкційним особам. Я не можу захистити людей, тому що уряд каже, що підсанкційним особам захищати заборонено, продавати засоби протиповітряної оборони заборонено", - пояснив лідер "ЄС".

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Порошенко також нагадав, що ROSHEN є одним з найбільших платників податків до бюджету України, за 2025 рік платежі склали 7,5 млрд грн.

Він нагадав, що у законі абсолютно чітко зазначений вичерпний перелік осіб, до яких застосовуються санкції: "Стенограма Верховної Ради чітко підтверджує, що санкції не застосовуються до фізичних осіб, громадян України, резидентів України. Чітко зазначено в першій статті – застосовується виключно і тільки до нерезидентів".

П'ятий президент зазначив, що набрало законної сили рішення ЄСПЛ, відповідно до якого неможливо застосовувати санкції без обґрунтувань: "ЄСПЛ чітко про це зазначає.

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Що передувало?

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.

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