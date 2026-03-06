Запроваджені проти мене санкції перешкоджають захисту людей і підприємств від ударів РФ, - Порошенко
П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що запроваджені проти нього санкції РНБО перешкоджають захищати людей і підприємства від російських ракет і "Шахедів".
Про це він заявив під час засідання у Верховному Суді, де розглядається позов про скасування указу, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Він нагадав, що від початку року Росія вже двічі атакувала підприємства компанії ROSHEN, внаслідок яких загинули та були травмовані працівники і рятувальники.
"З часів нашого попереднього засідання у Київську кондитерську фабрику ROSHEN 24 січня влучили ракети, "Шахеди" і загинули люди. 6 лютого у логістичний центр ROSHEN. Загинув пожежник. Пожежники знаходяться, в тому числі, у важкому стані і досі не переведені з реанімації. Ми піклуємося про їхнє здоров’я", - зазначив він.
Порошенко навів цитату з Постанови Кабміну 1506, де зазначається, що критичні для економіки України підприємства можуть самостійно придбати засоби ППО для захисту виробничих потужностей.
"Пункт 7 зазначає, що ця Постанова не розповсюджується на юридичні особи, підприємства, які належать підсанкційним особам. Я не можу захистити людей, тому що уряд каже, що підсанкційним особам захищати заборонено, продавати засоби протиповітряної оборони заборонено", - пояснив лідер "ЄС".
Порошенко також нагадав, що ROSHEN є одним з найбільших платників податків до бюджету України, за 2025 рік платежі склали 7,5 млрд грн.
Він нагадав, що у законі абсолютно чітко зазначений вичерпний перелік осіб, до яких застосовуються санкції: "Стенограма Верховної Ради чітко підтверджує, що санкції не застосовуються до фізичних осіб, громадян України, резидентів України. Чітко зазначено в першій статті – застосовується виключно і тільки до нерезидентів".
П'ятий президент зазначив, що набрало законної сили рішення ЄСПЛ, відповідно до якого неможливо застосовувати санкції без обґрунтувань: "ЄСПЛ чітко про це зазначає.
Що передувало?
12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.
Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.
Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.
Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.
Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.
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А точніше його ціль щоб українців стало якомога менше - він скоротив населення більше чим СТАЛІН і Гітлер разом
Так як у нас працює судова система, то війна, мабуть, закінчиться раніше...
зечмо на шпагаті: і Україну треба здати, і якось героєм-переможцем перед лохторатом себе представити. От воно й ставить палки в колеса де тільки може, але так наче це зінка, а він "поліг би, але не здав ворогу і сантиметра території"
Насамперед я шокований позицією відповідача. Вперше сьогодні я почув, що справжня причина санкцій проти мене - це саме існування Порошенка в Україні як лідера опозиції. Фактично нам прямо кажуть: загрозою національній безпеці є не дії, не рішення, а саме факт мого існування. І ця загроза, за логікою влади, має бути безстроковою - протягом усього мого життя. Жодної іншої підстави ми за весь час процесу так і не почули.
Але закон говорить абсолютно чітко. У статті першій закону про санкції визначено вичерпний перелік осіб, до яких вони можуть застосовуватися. Я є автором цього закону, і стенограма Верховної Ради це підтверджує: санкції не можуть застосовуватися до громадян України, резидентів України. Вони передбачені виключно для нерезидентів. Тому те, що відбувається сьогодні, - це не правова процедура, а політичне рішення.
Водночас путін полює за мною. І підприємства, що належать до трастового фонду родини Порошенків, стали об'єктами ракетних ударів. У київську кондитерську фабрику «Рошен» влучили «Шахеди». У січні та лютому були удари по логістичному центру. Але держава водночас позбавляє підприємства навіть права захищати людей.
Постанова уряду №1506 прямо дозволяє підприємствам критичної інфраструктури купувати і використовувати засоби протиповітряної оборони для захисту працівників і виробництва. Але в тому ж документі написано: це право не поширюється на підприємства, що належать підсанкційним особам. Тобто по цих підприємствах ведеться полювання, але захищати людей нам заборонено.
І водночас нам кажуть про європейський вибір України. У документах Європейської комісії прямо зазначено: політичні санкції проти лідерів опозиції несумісні з принципом верховенства права. Є рішення Європейського суду з прав людини, яке підтверджує: не можна застосовувати безстрокові, позасудові й необґрунтовані санкції під приводом «потенційної загрози». Врешті-решт, пану Зеленському треба навчитися визнавати свої помилки.
Тому я дуже сподіваюся, що після 13 місяців затягування цього процесу сьогодні буде ухвалено об'єктивне, правове і європейське рішення.
Ми вирішили максимально скоротити і майже відмовитися від будь-яких виступів під час процесу. Не тому, що нам нічого сказати, а тому, що все вже зрозуміло. Довгих тринадцять місяців уряд, президент, РНБО із залученням Мінекономіки свідомо тягнуть засідання, блокуючи ухвалення обґрунтованого і законного рішення.
Обґрунтованого і законного - бо президент не має права ні за Конституцією, ні за Законом про санкції накладати обмеження на громадян України, фізичних осіб, резидентів України. У законі про це чітко зазначено.
Я можу лише поспівчувати суддям. Я маю сьогодні визнати: вони перебувають під шаленим тиском. Але вони мають підтримку українського народу, Європейського парламенту, Ради Європи, комісара з прав людини, Європейської комісії, політиків і громадських активістів, які наголошують, що не можна запроваджувати довічні санкції превентивно.
Тринадцять місяців продемонстрували: нічогісінько немає. Тринадцять місяців продемонстрували: ні президенту, ні уряду нічого сказати ні суспільству, ні Європі. Після оголошеної на десять хвилин перерви суд пішов більш як на годину, і тепер рішення, ймовірно, відкладуть аж на квітень.
Але я дуже сподіваюся, що у суддів вистачить громадянської мужності, принциповості, патріотизму та професіоналізму, щоб нарешті почути вже на 14-й місяць короткого і всім зрозумілого процесу рішення. Бо зараз я є єдина людина у світі, проти якої одночасно запроваджені санкції путіна і санкції Зеленського. Це не є санкції України - це є санкції Зеленського.
І оця роздвоєність нарешті буде вирішена. Санкції путіна залишаться. Вирок, який мені виніс російський суд за терористичну і екстремістську діяльність, яка полягає в підтримці Збройних Сил України, залишиться, бо ми не маємо наміру припиняти підтримку.
А незаконні, неєвропейські, позаконституційні, позасудові санкції пана Зеленського, особливо враховуючи рішення Європейського суду з прав людини, який напряму забороняє застосування проти громадян України таких санкцій, будуть скасовані.
Це знущання над правосуддям. Це знущання над верховенством права. Це знущання над європейськими перспективами. Бо вчора, на жаль, у Брюсселі на засіданні послів ухвалили рішення: Україна зупинила реформи. В Україні парламентська криза. Широка коаліція не створюється. Три місяці не голосується жодна реформа, яку Україна взяла на себе зобов'язання запроваджувати.
Отже, на жаль, розмови про членство України в 2027 році в Європейському Союзі залишаються пустим звуком. Розмови про підписання мирної угоди залишаються пустим звуком. Україна продовжує стирати себе. І сьогоднішній тиск на суд у вигляді перенесення очевидного для всіх рішення - з цього ж ряду.
Треба зупинятися. Треба створювати демократичну стійкість, яка об'єднає всю країну для того, щоб ми наблизилися до миру, до членства в Європейському Союзі, до членства в НАТО, до того, щоб закінчити весь цей жах.
Він уже нікому не цікавий, нікому не смішний і лише дискредитує і українську владу, і, на жаль, українську державу.