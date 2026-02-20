Ще 200 дизельних обігрівачів передали військовим на передову

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав на передову 200 дизельних обігрівачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Що відомо?

"2000 обігрівачів — стільки нам вдалося поставити у військо за цю морозну зиму. 2000 бліндажів стали теплими. Там можна зігрітися, посушити взуття і одяг і просто трохи відійти від стресу.

Для наших військових це дуже важливо. Ми шукали обігрівачі і в Україні, і за кордоном. Щоб були надійні, на дизелі, мали дистанційне управління", - зазначив він.

Раніше Фонд Порошенка та депутати "Європейської Солідарності" розгорнули у найбільш постраждалих від енергетичної катастрофи районах столиці мобільні пункти, де можна було випрати і висушити речі, зарядити засоби зв’язку, зігрітись і випити гарячого чаю.

