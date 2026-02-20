Ще 200 дизельних обігрівачів передали військовим на передову
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав на передову 200 дизельних обігрівачів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Що відомо?
"2000 обігрівачів — стільки нам вдалося поставити у військо за цю морозну зиму. 2000 бліндажів стали теплими. Там можна зігрітися, посушити взуття і одяг і просто трохи відійти від стресу.
Для наших військових це дуже важливо. Ми шукали обігрівачі і в Україні, і за кордоном. Щоб були надійні, на дизелі, мали дистанційне управління", - зазначив він.
Раніше Фонд Порошенка та депутати "Європейської Солідарності" розгорнули у найбільш постраждалих від енергетичної катастрофи районах столиці мобільні пункти, де можна було випрати і висушити речі, зарядити засоби зв’язку, зігрітись і випити гарячого чаю.
А хто ж це зробив? По заголовку так і не зрозуміло ))
Для нашего сайта это обычная практика в отношении Петра Алексеевича
Особисто мені не треба пояснювати навіщо на фронті обігрівач; я працюю або серед лісу або в наметі. А що то за кайф - холодний бліндаж, я знаю дуже гарно. А уявіть - у такому жити? А уявіть виїзд на позицію де нема змоги розгортати буржуйку? І ще багато різних прикладів.
15 комплексів «Ай-Петрі» вже скоро захищатимуть критичну інфраструктуру Києва. До кінця місяця плануємо передати їх підрозділам, які прикривають небо над столицею.
Комплекси ПДТР «Ай-Петрі» - це високотехнологічна українська зброя, що виготовляється з вітчизняних деталей. Вони можуть вдало працювати як по дронах-розвідниках, так і по ударних «шахедах». І вже встигли наробити галасу на фронті завдяки своїй ефективності. Наразі вони прикривають артилерійські бригади, операції із забезпечення підрозділів ************ та евакуацію поранених з поля бою.
А сьогодні ми нарешті розпочинаємо передачу комплексів «Ай-Петрі» цього року. До війська вирушають сім одиниць загальною вартістю 60 000 000 гривень. Відтепер вони працюватимуть у бойовому розпорядженні 421-го окремого батальйону та одного з центрів, що здійснюють протидію ворожій розвідці.
Поки одні крадуть гроші на захисті енергетики, наша команда робить усе, щоб об'єкти критичної інфраструктури були прикриті від ворожих атак. Дуже символічно, що ми зустрілися задля цієї мети саме сьогодні, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Бо ми продовжуємо робити свою справу, щоб посилити українську обороноздатність і щоб Україна вистояла. Щоб кров, пролита під час Революції Гідності, не була даремною.