УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11195 відвідувачів онлайн
Новини Допомога ЗСУ від Порошенка
975 9

Ще 200 дизельних обігрівачів передали військовим на передову

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав на передову 200 дизельних обігрівачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"2000 обігрівачів — стільки нам вдалося поставити у військо за цю морозну зиму. 2000 бліндажів стали теплими. Там можна зігрітися, посушити взуття і одяг і просто трохи відійти від стресу.

Для наших військових це дуже важливо. Ми шукали обігрівачі і в Україні, і за кордоном. Щоб були надійні, на дизелі, мали дистанційне управління", - зазначив він.

Дивіться: Треба тиснути на Росію і добитися припинення вогню, - Порошенко про мирні перемовини. ВIДЕО

Порошенко передав партію дизельних обігрівачів

Раніше Фонд Порошенка та депутати "Європейської Солідарності" розгорнули у найбільш постраждалих від енергетичної катастрофи районах столиці мобільні пункти, де можна було випрати і висушити речі, зарядити засоби зв’язку, зігрітись і випити гарячого чаю.

Читайте: Кожне євро з 90 млрд кредиту від ЄС має бути спрямовано на армію та економіку, - Порошенко

Порошенко передав партію дизельних обігрівачів
Порошенко передав партію дизельних обігрівачів
Порошенко передав партію дизельних обігрівачів
Порошенко передав партію дизельних обігрівачів

Автор: 

допомога (9166) Порошенко Петро (14966)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От же ж клятий барига,ніяк не заспокоїться-все тягне одіяло на себе.Ну нічого,Владімір Ссаннич запише ще 250 відосіків і тоді побачите-хто більше переживає за Україну.
показати весь коментар
20.02.2026 14:15 Відповісти
і військовим передає, і цивільних не забуває...
показати весь коментар
20.02.2026 16:11 Відповісти
Дякую, шановний пане Президенте! Дякую і Вашій родині, яка виділяє гроші для ЗСУ!!!
показати весь коментар
20.02.2026 14:16 Відповісти

А хто ж це зробив? По заголовку так і не зрозуміло ))
показати весь коментар
20.02.2026 14:19 Відповісти
НЕВІДОМОМУ виконавцю як завжди дякуємо ))
показати весь коментар
20.02.2026 14:20 Відповісти
Новенький или невнимательны?
Для нашего сайта это обычная практика в отношении Петра Алексеевича
показати весь коментар
20.02.2026 14:35 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2026 15:47 Відповісти
https://t.me/dragonspech/9739 Дмитро Каленчук-Вовнянко, сержант ЗСУ, інструктор пілотів БПЛА:

Особисто мені не треба пояснювати навіщо на фронті обігрівач; я працюю або серед лісу або в наметі. А що то за кайф - холодний бліндаж, я знаю дуже гарно. А уявіть - у такому жити? А уявіть виїзд на позицію де нема змоги розгортати буржуйку? І ще багато різних прикладів.

Ваша допомога фронту - зігріває. У прямому сенсі. Приєднуйтеся!

Донатьте на ГО "Справа Громад":
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169 3305 3948 0845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: - 5375 4112 1895 1692 (Антоніна Бузіло)
показати весь коментар
20.02.2026 16:23 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/14933 Петро Порошенко:
15 комплексів «Ай-Петрі» вже скоро захищатимуть критичну інфраструктуру Києва. До кінця місяця плануємо передати їх підрозділам, які прикривають небо над столицею.
Комплекси ПДТР «Ай-Петрі» - це високотехнологічна українська зброя, що виготовляється з вітчизняних деталей. Вони можуть вдало працювати як по дронах-розвідниках, так і по ударних «шахедах». І вже встигли наробити галасу на фронті завдяки своїй ефективності. Наразі вони прикривають артилерійські бригади, операції із забезпечення підрозділів ************ та евакуацію поранених з поля бою.
А сьогодні ми нарешті розпочинаємо передачу комплексів «Ай-Петрі» цього року. До війська вирушають сім одиниць загальною вартістю 60 000 000 гривень. Відтепер вони працюватимуть у бойовому розпорядженні 421-го окремого батальйону та одного з центрів, що здійснюють протидію ворожій розвідці.
Поки одні крадуть гроші на захисті енергетики, наша команда робить усе, щоб об'єкти критичної інфраструктури були прикриті від ворожих атак. Дуже символічно, що ми зустрілися задля цієї мети саме сьогодні, у День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Бо ми продовжуємо робити свою справу, щоб посилити українську обороноздатність і щоб Україна вистояла. Щоб кров, пролита під час Революції Гідності, не була даремною.
показати весь коментар
20.02.2026 21:13 Відповісти
 
 