Еще 200 дизельных обогревателей передали военным на передовую

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал на передовую 200 дизельных обогревателей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Что известно

"2000 обогревателей — столько нам удалось поставить в армию за эту морозную зиму. 2000 блиндажей стали теплыми. Там можно согреться, просушить обувь и одежду и просто немного отдохнуть от стресса.

Для наших военных это очень важно. Мы искали обогреватели и в Украине, и за рубежом. Чтобы были надежные, на дизеле, имели дистанционное управление", - отметил он.

Ранее Фонд Порошенко и депутаты "Европейской Солидарности" развернули в наиболее пострадавших от энергетической катастрофы районах столицы мобильные пункты, где можно было постирать и высушить вещи, зарядить средства связи, согреться и выпить горячего чая.

