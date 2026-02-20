Еще 200 дизельных обогревателей передали военным на передовую
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал на передовую 200 дизельных обогревателей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Что известно
"2000 обогревателей — столько нам удалось поставить в армию за эту морозную зиму. 2000 блиндажей стали теплыми. Там можно согреться, просушить обувь и одежду и просто немного отдохнуть от стресса.
Для наших военных это очень важно. Мы искали обогреватели и в Украине, и за рубежом. Чтобы были надежные, на дизеле, имели дистанционное управление", - отметил он.
Ранее Фонд Порошенко и депутаты "Европейской Солидарности" развернули в наиболее пострадавших от энергетической катастрофы районах столицы мобильные пункты, где можно было постирать и высушить вещи, зарядить средства связи, согреться и выпить горячего чая.
А хто ж це зробив? По заголовку так і не зрозуміло ))
Для нашего сайта это обычная практика в отношении Петра Алексеевича