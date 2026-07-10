СБУ оказывала давление на судей Верховного Суда, который отказал Порошенко в отмене санкций, - адвокат Новиков

СБУ по указанию Офиса Президента оказывала давление на Верховный Суд, который сегодня отказал Петру Порошенко в отмене введенных против него санкций.

Об этом сообщил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

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"Я обнародую новую информацию, которую мы еще не публиковали. Десять дней назад, 30 июня, именно в этом помещении мы заявили, что у нас есть информация о том, что на суд оказывается давление. Сейчас пришло время назвать фамилии этих людей. По нашей информации, это сотрудники СБУ Эдуард Рудюк и Виталий Солоджук", – сказал защитник.

"Мы будем обращаться к их руководству, к господину Покладу, который фактически руководит СБУ, с требованием проверить деятельность этих людей и выяснить, действительно ли они пытались оказать давление на суд. Напоминаю, что с начала 2026 года, с 5 января, было сорвано уже четыре заседания, каждое из которых могло стать последним в этом деле. И мы понимаем, что, тем не менее, если есть два отдельных мнения, то двое судей не поддались этому давлению. Мы понимаем, что эти срывы заседаний происходили именно для того, чтобы выиграть время, чтобы оказать давление на суд и обеспечить именно такое решение", - добавил он.

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Кроме того, Новиков сообщил, что решение Верховного суда будет обжаловано.

Адвокат напомнил, что в ходе этого процесса, длившегося полтора года, была выявлена фальсификация документов, послуживших основанием для санкций.

"Уполномоченный президента Зеленского, господин Власюк, руководил и координировал от имени президента Зеленского действия других государственных должностных лиц, на что он не имел права. И давать такие указания даже лично Зеленский не имел права. Власюк делал это, ссылаясь на авторитет президента", - подытожил защитник.

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Напомним, 10 июля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал пятому президенту Петру Порошенко в отмене введенных против него санкций СНБО.

Что этому предшествовало?

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.

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