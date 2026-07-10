Это закрывает Украине путь к членству в ЕС, – Порошенко о решении Верховного Суда

Верховный Суд под давлением властей отказал в отмене незаконных санкций в отношении лидера оппозиции Петра Порошенко - это решение заблокирует членство Украины в ЕС.

Об этом Петр Порошенко заявил после заседания суда. Он поблагодарил всех, кто на протяжении затянувшегося на полтора года процесса выражал поддержку, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

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"Судей этой пятерки шантажировали, в том числе их родственников, возбуждением уголовных дел, если будет принято не то решение. По этому поводу я подам заявление в правоохранительные органы. Мы предоставим журналистам материалы для журналистского расследования. И общество имеет право знать, каким образом Украине перекрывают доступ к членству в Европейском Союзе", - сказал Порошенко.

"Только за последнюю неделю были приняты четыре базовых документа. Это резолюция Европарламента, где чёрным по белому написано, что применение санкций в отношении лидера оппозиции является незаконным, внесудебным и неконституционным. Парламентская ассамблея ОБСЕ позавчера приняла соответствующее решение, которое признает незаконными внесудебные, незаконные и неконституционные санкции в отношении резидентов Украины и граждан Украины", – напомнил он.

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Порошенко также напомнил о заявлении Европейской народной партии о том, что санкции против лидера оппозиции являются незаконными и препятствуют пути Украины в Европу.

"Я в Украине, я никуда не собирался и не собираюсь уезжать, несмотря на настойчивые советы властей. Я борюсь за Украину и за ее европейское будущее. Я не предал интересы людей, которые проголосовали за меня и продолжают меня поддерживать", - подчеркнул он.

"На сегодняшний день те, кто пытается построить в Украине вместо демократии авторитаризм, добились своего. Нам не откроют семь кластеров. И когда вы будете объяснять, почему они не открыты, не говорите, что это потому, что есть новый премьер-министр Венгрии господин Мадьяр или президент Польши господин Навроцкий. Не объясняйте, что в Германии и Франции существуют какие-то праворадикальные движения", – заявил пятый президент Украины.

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"Причиной этого является сегодняшнее решение. И нам, кроме кластера по внешней политике, к сожалению, с большой долей вероятности кластеры в июле открыты не будут. Из-за вас, уважаемые сотрудники СБУ, из-за вас, уважаемые сотрудники Офиса президента, которые занимаются санкциями. Я очень надеялся, что эпоха Портнова закончилась. Портнов бесславно умер, но его дело живет. Я очень надеялся, что после того, как Ермака выгнали из Офиса президента, эпоха "Ермаковщины" закончилась вместе с еженедельными совещаниями, которые они проводили на Банковой, как преследовать и посадить Порошенко. Нет. Дух Ермака остался на Банковой. Его так называемая команда, его отбросы сидят и создают препятствия нашей европейской интеграции", – отметил он.

Порошенко отметил, что статус кандидата в члены Евросоюза Украина получила благодаря жертвам Мариуполя и Бучи, благодаря беспрецедентному героизму украинских воинов. "Мы будем защищать Украину. Поэтому прямо сейчас отсюда, несмотря на санкции, которые мне мешают, я поеду вручать 14 бригадам 62 единицы техники", – сказал пятый президент.

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Напомним, 10 июля Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал пятому президенту Петру Порошенко в отмене введенных против него санкций СНБО.

Что этому предшествовало?

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены в воспитательных целях.