Це закриває Україні членство в ЄС, – Порошенко про рішення Верховного Суду

Верховний Суд під тиском влади відмовив у скасуванні незаконних санкцій проти лідера опозиції Петра Порошенка – це рішення заблокує членство України в ЄС.

Про це Петро Порошенко сказав після засідання суду. Він подякував усім, хто протягом затягнутого на півтора року процесу висловлював підтримку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності.

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"Суддів цієї п’ятірки шантажували, в тому числі їх родичів, порушенням кримінальних справ, якщо буде прийнято не те рішення. З цього приводу мною буде подано заяву до правоохоронних органів. Ми забезпечимо журналістів матеріалами для журналістського розслідування. І суспільство має право знати, яким чином Україні перекривають доступ до членства в Європейському Союзі", – сказав Порошенко.

"Лише за останній тиждень було прийнято чотири базові документи. Це Резолюція Європарламенту, де чорним по білому написано, що застосування санкцій по відношенню до лідера опозиції є незаконним, позасудовим і неконституційним. Парламентська асамблея ОБСЄ позавчора прийняла відповідне рішення, яке визнає незаконними позасудові, незаконні і неконституційні санкції до резидентів України і громадян України", – нагадав він.

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Порошенко нагадав також про заяву Європейської народної партії про те, що санкції проти лідера опозиції є незаконними і перешкоджають шляху України в Європу.

"Я в Україні, я нікуди не збирався і не збираюсь від’їжджати, незважаючи на наполегливі поради влади. Я б’юся за Україну і за її європейське майбутнє. Я не здав інтереси людей, які проголосували за мене і продовжують мене підтримувати", – наголосив він.

"На сьогоднішній день ті, хто намагаються побудувати в Україні замість демократії авторитаризм, добились свого. Нам не будуть відкриті сім кластерів. І коли ви будете пояснювати, чому вони не відкриті, не кажіть, що це тому, що є новий прем’єр-міністр Угорщини пан Мадяр, чи президент Польщі пан Навроцький. Не пояснюйте, що є якісь праворадикальні рухи в Німеччині, Франції", – заявив п’ятий Президент України.

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"Причиною цього є сьогоднішнє рішення. І нам, крім кластера по зовнішній політиці, на жаль, з великою долею вірогідності кластери в липні відкриті не будуть. Через вас нешановні СБУ-шники, через вас, нешановні працівники Офісу президента, які займаються санкціями. Я дуже сподівався, що епоха Портнова закінчилася. Портнов безславно помер, але справа його живе. Я дуже сподівався, що після того, як Єрмака було викинуто з Офісу президента, епоха Єрмаківщини закінчилася разом з нарадами щотижневими, які вони проводили на Банковій, як переслідувати і посадити Порошенка. Ні. Дух Єрмака залишився на Банковій. Його так звана команда, його непотреби сидять і формують перешкоджання нашої європейської інтеграції", – зазначив він.

Порошенко зауважив, що статус кандидата в члени Євросоюзу Україна отримала через жертви Маріуполя і Бучі, завдяки безпрецедентному героїзму українських воїнів. "Ми будемо Україну захищати. Тому прямо зараз звідси, незважаючи на санкції, які мені перешкоджають, я поїду вручати 14 бригадам 62 одиниці техніки", – сказав пʼятий Президент.

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Нагадаємо, 10 липня Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду відмовив п’ятому президенту Петру Порошенку у скасуванні запроваджених проти нього санкцій РНБО.

Що передувало?

12 лютого 2025 року, за даними ЗМІ, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Представники влади у закритій частині судового засідання також заявили, що санкції проти Порошенка були запроваджені із виховною метою.