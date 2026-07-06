Путина можно заставить отказаться от войны с помощью современной ПВО, санкций и украинских ударов, - Порошенко

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко призвал мир оказать давление на Путина, поскольку только так можно заставить его прекратить войну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

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"Снова погибли мирные люди в столице и других украинских городах. Каждый раз после очередной российской атаки мы произносим эти слова. И каждый раз они звучат так, будто человеческая жизнь уже стала статистикой. Но за каждой цифрой - чья-то незаконченная жизнь. Чье-то утро, которое так и не наступило. Чей-то ребенок, мама, отец… И это особенно больно.

Сегодня Киев снова проснулся от взрывов. И пока спасатели извлекают людей из-под завалов, они сами вынуждены работать под угрозой новых ударов. Ведь даже после многочасовой ночной атаки враг не остановился", - отметил он.

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По словам Порошенко, враг снова нацеливался на многоэтажные дома, что является сознательной стратегией террора и уничтожения Украины.

"Под ударом вновь оказался и "5 канал". Ровно год назад, 10 июля, российская ракета уже попадала в редакцию. Сегодня - снова. Повреждена студия, уничтожена часть техники, разгромлены рабочие места журналистов.

К счастью, люди остались живы. Телевизионное вещание временно невозможно, но журналисты уже возобновили эфир на YouTube. Это очень символический удар. Потому что Кремль боится не только украинского оружия. Он боится украинского голоса. Независимых журналистов. Правды. Именно поэтому атакует не только города, но и СМИ", - пояснил лидер "ЕС".

"Кремль в очередной раз демонстрирует: он не ищет мира. Он ищет границу, за которой мир готов привыкнуть к массовым убийствам мирных жителей. Он проверяет, можно ли безнаказанно разрушать города, энергетику, информационное пространство и превращать страх в инструмент международной политики.

Именно поэтому Путина невозможно убедить словами. Его можно лишь заставить отказаться от войны. С помощью современной системы ПВО. Украинскими дронами, которые поражают военные объекты агрессора. Санкциями, лишающими Кремль ресурсов для продолжения террора", - подчеркнул пятый президент.

Также Порошенко поблагодарил силы ПВО, спасателей, медиков, полицейских, энергетиков и коммунальщиков.

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