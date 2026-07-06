Путіна можна змусити відмовитися від війни сучасною ППО, санкціями та українськими ударами, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав світ тиснути на Путіна, бо лише так можна його змусити припинити війну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Подробиці

"Знову загинули мирні люди в столиці та інших українських містах. Щоразу після чергової російської атаки ми говоримо ці слова. І щоразу вони звучать так, ніби людське життя вже стало статистикою. Але за кожною цифрою — чиєсь незакінчене життя. Чийсь ранок, який так і не настав. Чиясь дитина, мама, батько… І це особливо болюче.

Сьогодні Київ знову прокинувся від вибухів. І поки рятувальники дістають людей з-під завалів, вони самі змушені працювати під загрозою нових ударів. Бо навіть після багатогодинної нічної атаки ворог не зупинився", - зазначив він.

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За словами Порошенка, ворог знову цілив у багатоповерхівки, що є свідомою стратегією терору та знищення України.

"Під ударом знову опинився і "5 канал". Рівно рік тому, 10 липня, російська ракета вже влучала в редакцію. Сьогодні — знову. Пошкоджено студію, знищено частину техніки, потрощено робочі місця журналістів.

На щастя, люди залишилися живими. Телевізійне мовлення тимчасово неможливе, але журналісти вже відновили ефір на YouTube. Це дуже символічний удар. Бо кремль боїться не лише української зброї. Він боїться українського голосу. Незалежних журналістів. Правди. Саме тому атакує не лише міста, а й медіа", - пояснив лідер "ЄС".

"Кремль вкотре демонструє: він не шукає миру. Він шукає межу, за якою світ готовий звикнути до масових убивств цивільних. Він перевіряє, чи можна безкарно руйнувати міста, енергетику, інформаційний простір і перетворювати страх на інструмент міжнародної політики.

Саме тому путіна неможливо переконати словами. Його можна лише змусити відмовитися від війни. Сучасною системою ППО. Українськими дронами, які дістають військові об’єкти агресора. санкціями, що позбавляють Кремль ресурсів для продовження терору", - наголосив п'ятий президент.

Також Порошенко подякував силам ППО, рятувальникам, медикам, поліцейським, енергетикам та комунальникам.

Що передувало?