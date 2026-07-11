Военным на фронт передали десятки квадроциклов, мобильные пилорамы и технику. ФОТОрепортаж
Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко передал очередную партию техники военным на фронт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр партии.
Решение ВС по делу Порошенко
"Сегодня утром Верховный Суд Украины уничтожил сам себя. Думал, они выстрелят себе в ногу. Нет — выстрелили в висок. Часть судей не смогла выдержать безумного, гнусного давления, которое оказала на них СБУ по указанию руководства службы или государства. Суд вынес позорное решение по делу против Зеленского о неконституционных и незаконных санкциях. Полтора года тянули этот процесс. Показательно, что двое из пяти судей не согласились с решением. Третью судью сломили из-за попытки возбудить уголовное дело против её отца. В этих условиях судья должна была заявить самоотвод. Так же, как и вторая судья, которая срывала заседания, когда неожиданно объявляла об отпуске", — сообщил Порошенко в соцсетях.
"Если каждый раз, когда против того, кто не понравился президенту, будут применять санкции, преследовать оппозицию и общественных активистов, нас никогда не примут в Европейский Союз", — предупреждает пятый президент Украины.
Скандал вокруг обысков в компании "Вырий"
"Это — не единственное позорное решение, принятое на этой неделе. Печерский суд запретил журналистам обнародовать данные о 143 квартирах, которые присвоила себе семья директора ГБР. В то же время следователи ГБР ворвались в одного из крупнейших в Украине производителей дронов — компанию "Вырий", — напомнил Порошенко.
"Они думают, что могут воровать, а журналистам просто заткнут рот. Они пытаются остановить украинское производство дронов", — подчеркнул лидер оппозиции.
Передача помощи на фронт
"Сейчас рядом со мной — представители 23 героических подразделений, которые получают нашу технику — десятки квадроциклов и мобильные пилорамы для фронта. Для воинов 33 ОМБр мы передаем прицеп для перевозки роботизированных комплексов", — рассказал он.
"У нас есть мотивация, мы продолжаем работать ради воинов и войск. Нас никто не сломит. С нами украинский народ и Вооруженные Силы", — подчеркнул Порошенко.
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