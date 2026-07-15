Рада поддержала обращение Порошенко к миру по поводу культурного геноцида, который совершает Россия
Верховная Рада поддержала инициированное лидером "ЕС" Петром Порошенко обращение к миру по поводу культурного геноцида со стороны России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
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Обращение будет направлено в Организацию Объединенных Наций, парламенты и правительства государств-членов ООН, государств – членов Европейского Союза и НАТО, Европейский парламент, ЮНЕСКО, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО.
Порошенко подчеркнул, что РФ сознательно уничтожает культурное и историческое наследие Украины, поэтому Россию нужно исключить из всех международных институтов.
"Есть вещи, есть вопросы, которые объединяют эту Верховную Раду. Я очень ценю и для меня большая честь докладывать по вопросу, который объединяет всех нас - сохранение нации, сохранение культурного генофонда, - и объединяет вокруг Украины весь мир. ...
Казалось бы, не слишком ли сильны слова "культурный геноцид"? Нет. О культурном геноциде еще когда-то Шевченко писал: "І могили мої милі москаль розриває… риє, розкопує, не своє шукає". Точные слова Кабзаря. Еще тогда империя раскапывала курганы, присваивала наши культурные артефакты, присваивала и сейчас присваивает нашу историю", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".
Он напомнил, что РФ наносила удары по Киево-Печерской лавре, по дому Шухевича, по киностудии Довженко, по Художественному арсеналу, по Харьковскому художественному музею, по Дому органной музыки в Днепре.
"Это не случайные удары. Это сознательная попытка уничтожить нашу историческую и культурную память.Говорят, что культура - это украшение государства. Нет. Культура и есть само государство. Поэтому наше обращение - немедленно осудить, исключить агрессора из всех международных организаций", - добавил Порошенко.
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Бажано було би перелічити ті міжнародні організацї; зокрема ЮНЕСКО, ОБСЄ, ВООЗ, МАГАТЕ, ****, МОП, МОК, IPC, ФІФА/УЄФА, FIBA, FIVB, World Athletics, World Aquatics, UWW, інші світові міжнародні спортивні федерації, тощо.