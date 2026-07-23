Украина выиграла медальный зачет Юношеской лиги: Василий Костюк наградил каратистов
PR
Спонсор Украинской федерации каратэ Василий Костюк выплатил денежные премии украинским спортсменам, завоевавшим награды на четвертом этапе Юношеской лиги (2026 Karate One Youth League). Соревнования прошли 2–5 июля в хорватском городе Пореч.
Об этом сообщается на официальном сайте Украинской федерации каратэ.
Украинская команда заняла первое место в общем медальном зачете турнира. Каратисты завоевали 24 награды: семь золотых, семь серебряных и десять бронзовых.
По итогам соревнований Василий Костюк выплатил золотым медалистам по 800 долларов. Обладатели серебряных наград получили по 500 долларов, а бронзовых — по 250 долларов.
Среди участников турнира в Порече также были представители детской резервной сборной Украины по каратэ в возрасте от 10 до 13 лет. Этот уникальный для мирового каратэ проект был создан по инициативе Василия Костюка и финансируется им.
В категории U14 Украину представляли 12 членов резервной сборной. По словам главного тренера команды Олега Ястребова, борьба в этой возрастной группе была особенно напряженной. Несмотря на высокую конкуренцию, украинские спортсмены пополнили медальный зачет команды: Валерия Асанова в весовой категории свыше 52 кг и Артем Веклич в категории до 40 кг завоевали серебряные медали.
"Благодаря инициативе и поддержке Василия Костюка сильнейшие юные спортсмены Украины получают возможность систематически представлять страну на международных соревнованиях, приобретать опыт участия в крупных турнирах и развиваться в профессиональной спортивной среде уже с раннего возраста", — отмечают в пресс-службе УФК.
Напомним, ранее бизнесмен Василий Костюк наградил клуб "Лидер" за победу на престижном турнире Polish Open 2026 в польском городе Бельско-Бяла. Украинские спортсмены завоевали 15 золотых, 3 серебряных и 11 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль