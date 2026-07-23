Украина выиграла медальный зачет Юношеской лиги: Василий Костюк наградил каратистов

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Спонсор Украинской федерации каратэ Василий Костюк выплатил денежные премии украинским спортсменам, завоевавшим награды на четвертом этапе Юношеской лиги (2026 Karate One Youth League). Соревнования прошли 2–5 июля в хорватском городе Пореч.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинской федерации каратэ.

Украинская команда заняла первое место в общем медальном зачете турнира. Каратисты завоевали 24 награды: семь золотых, семь серебряных и десять бронзовых.

По итогам соревнований Василий Костюк выплатил золотым медалистам по 800 долларов. Обладатели серебряных наград получили по 500 долларов, а бронзовых — по 250 долларов.

Среди участников турнира в Порече также были представители детской резервной сборной Украины по каратэ в возрасте от 10 до 13 лет. Этот уникальный для мирового каратэ проект был создан по инициативе Василия Костюка и финансируется им.

В категории U14 Украину представляли 12 членов резервной сборной. По словам главного тренера команды Олега Ястребова, борьба в этой возрастной группе была особенно напряженной. Несмотря на высокую конкуренцию, украинские спортсмены пополнили медальный зачет команды: Валерия Асанова в весовой категории свыше 52 кг и Артем Веклич в категории до 40 кг завоевали серебряные медали.

"Благодаря инициативе и поддержке Василия Костюка сильнейшие юные спортсмены Украины получают возможность систематически представлять страну на международных соревнованиях, приобретать опыт участия в крупных турнирах и развиваться в профессиональной спортивной среде уже с раннего возраста", — отмечают в пресс-службе УФК.

Напомним, ранее бизнесмен Василий Костюк наградил клуб "Лидер" за победу на престижном турнире Polish Open 2026 в польском городе Бельско-Бяла. Украинские спортсмены завоевали 15 золотых, 3 серебряных и 11 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете.