Польша уже находится в состоянии гибридной войны с Россией, - вице-премьер-министр Гавковский
Польша ежедневно сталкивается с кибератаками, информационными операциями и попытками шпионажа со стороны России. В Варшаве заявляют, что эти действия являются частью гибридной войны, которая уже продолжается.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью RMF24 сообщил вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.
По словам Гавковского, польские власти наблюдают взаимосвязь между диверсиями, другими критическими инцидентами и активизацией российских кампаний по дезинформации.
"Россия ведет войну с Польшей. Это настоящая гибридная война, которая уже продолжается", - подчеркнул чиновник.
Он отметил, что государственные информационные системы страны ежедневно подвергаются сотням, а порой и тысячам кибератак. Параллельно Москва активно использует сети ботов и троллей для распространения дезинформации и попыток дестабилизации ситуации.
Россияне создают фейковые аккаунты польских чиновников
По словам министра, российские спецслужбы также применяют новую схему кибершпионажа.
Злоумышленники создают в мессенджерах Signal и WhatsApp фальшивые аккаунты польских министров и других высокопоставленных чиновников. От их имени они вступают в контакт с государственными учреждениями, научными институтами и государственными компаниями, пытаясь получить служебную информацию или склонить собеседников к определенным действиям.
Польша подготовила рекомендации для государственных учреждений
В ответ на такие угрозы польские власти разработали рекомендации для государственных органов и компаний по реагированию на подобные мошеннические схемы.
Кшиштоф Гавковский подчеркнул, что такие операции являются частью деятельности российских спецслужб, направленной на дестабилизацию ситуации в Польше.
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