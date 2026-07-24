РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12148 посетителей онлайн
Новости Гибридная война россии
750 14

Польша уже находится в состоянии гибридной войны с Россией, - вице-премьер-министр Гавковский

В Польше заявили о ежедневных кибератаках и шпионаже со стороны РФ

Польша ежедневно сталкивается с кибератаками, информационными операциями и попытками шпионажа со стороны России. В Варшаве заявляют, что эти действия являются частью гибридной войны, которая уже продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью RMF24 сообщил вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Гавковского, польские власти наблюдают взаимосвязь между диверсиями, другими критическими инцидентами и активизацией российских кампаний по дезинформации.

"Россия ведет войну с Польшей. Это настоящая гибридная война, которая уже продолжается", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что государственные информационные системы страны ежедневно подвергаются сотням, а порой и тысячам кибератак. Параллельно Москва активно использует сети ботов и троллей для распространения дезинформации и попыток дестабилизации ситуации.

Россияне создают фейковые аккаунты польских чиновников

По словам министра, российские спецслужбы также применяют новую схему кибершпионажа.

Злоумышленники создают в мессенджерах Signal и WhatsApp фальшивые аккаунты польских министров и других высокопоставленных чиновников. От их имени они вступают в контакт с государственными учреждениями, научными институтами и государственными компаниями, пытаясь получить служебную информацию или склонить собеседников к определенным действиям.

Польша подготовила рекомендации для государственных учреждений

В ответ на такие угрозы польские власти разработали рекомендации для государственных органов и компаний по реагированию на подобные мошеннические схемы.

Кшиштоф Гавковский подчеркнул, что такие операции являются частью деятельности российских спецслужб, направленной на дестабилизацию ситуации в Польше.

Автор: 

Польша (9352) россия (98374)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Це що, спроба пожалітися - і нам теж важко?
показать весь комментарий
24.07.2026 07:19 Ответить
+3
Это хорошо, что до поляков хоть что-то стало доходить. Но "виноват Бандера", не так ли?
показать весь комментарий
24.07.2026 07:20 Ответить
+1
Шо там гавкнув Гавковський про війну? Пшеки задрочені якщо це війна, то що тоді в Українї, дебіли опущені? Якщо це така війна, то ви будете тікати з переляку в обгажених штанях до німецького кордону тільки після удару пари шахедів по ваших халупах, а ваш ********** няв.в.ротський самий перший побіжить.
показать весь комментарий
24.07.2026 07:41 Ответить

Загрузка...

 
 