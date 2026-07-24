Польша уже находится в состоянии гибридной войны с Россией, - вице-премьер-министр Гавковский

Польша ежедневно сталкивается с кибератаками, информационными операциями и попытками шпионажа со стороны России. В Варшаве заявляют, что эти действия являются частью гибридной войны, которая уже продолжается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью RMF24 сообщил вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

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По словам Гавковского, польские власти наблюдают взаимосвязь между диверсиями, другими критическими инцидентами и активизацией российских кампаний по дезинформации.

"Россия ведет войну с Польшей. Это настоящая гибридная война, которая уже продолжается", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что государственные информационные системы страны ежедневно подвергаются сотням, а порой и тысячам кибератак. Параллельно Москва активно использует сети ботов и троллей для распространения дезинформации и попыток дестабилизации ситуации.

Россияне создают фейковые аккаунты польских чиновников

По словам министра, российские спецслужбы также применяют новую схему кибершпионажа.

Злоумышленники создают в мессенджерах Signal и WhatsApp фальшивые аккаунты польских министров и других высокопоставленных чиновников. От их имени они вступают в контакт с государственными учреждениями, научными институтами и государственными компаниями, пытаясь получить служебную информацию или склонить собеседников к определенным действиям.

Польша подготовила рекомендации для государственных учреждений

В ответ на такие угрозы польские власти разработали рекомендации для государственных органов и компаний по реагированию на подобные мошеннические схемы.

Кшиштоф Гавковский подчеркнул, что такие операции являются частью деятельности российских спецслужб, направленной на дестабилизацию ситуации в Польше.