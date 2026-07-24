Польща вже перебуває в стані гібридної війни з Росією, - віцепрем’єр-міністр Гавковський

Польща щодня стикається з кібератаками, інформаційними операціями та спробами шпигунства з боку Росії. У Варшаві заявляють, що ці дії є складовою гібридної війни, яка вже триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю RMF24 повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський.

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За словами Гавковського, польська влада спостерігає взаємозв'язок між диверсіями, іншими критичними інцидентами та активізацією російських кампаній з дезінформації.

"Росія веде війну з Польщею. Це справжня гібридна війна, яка вже триває", — наголосив урядовець.

Він зазначив, що державні інформаційні системи країни щодня зазнають сотень, а інколи й тисяч кібератак. Паралельно Москва активно використовує мережі ботів і тролів для поширення дезінформації та спроб дестабілізації ситуації.

Росіяни створюють фейкові акаунти польських чиновників

За словами міністра, російські спецслужби також застосовують нову схему кібершпигунства.

Зловмисники створюють у месенджерах Signal і WhatsApp фальшиві акаунти польських міністрів та інших високопосадовців. Від їхнього імені вони контактують із державними установами, науковими інститутами та державними компаніями, намагаючись отримати службову інформацію або схилити співрозмовників до певних дій.

Польща підготувала рекомендації для держустанов

У відповідь на такі загрози польська влада розробила рекомендації для державних органів і компаній щодо реагування на подібні шахрайські схеми.

Кшиштоф Гавковський наголосив, що такі операції є частиною діяльності російських спецслужб, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Польщі.