В украинском плену находятся 22 белоруса, воевавших на стороне России, - Координационный штаб

По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных на территории Украины находятся 22 гражданина Беларуси, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в ответе на запрос белорусской службы "Радио Свобода".

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В Коордштабе отметили, что с 2022 года семеро граждан Беларуси, которые также имели российское гражданство, были обменены на украинцев, находившихся в российском плену.

В то же время там не уточнили, обращались ли белорусские власти к Украине с просьбой об освобождении своих граждан.

Украина предлагала обменять подозреваемую в шпионаже белоруску

Как сообщили в Координационном штабе, Украина предложила как Беларуси, так и России обменять гражданку Беларуси Ину Кардаш, которую в январе этого года задержали по подозрению в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси.

В ведомстве подчеркнули, что Украина готова рассматривать различные механизмы возвращения своих граждан, незаконно удерживаемых за рубежом, в частности путем передачи России и Беларуси их граждан, осужденных или обвиняемых в Украине в шпионаже.

Минск и Москва не спешат забирать своих агентов

Руководитель секретариата Координационного штаба Богдан Охрименко заявил, что Россия и Беларусь знают о готовности Украины к таким обменам, однако не проявляют заинтересованности.

"И российские, и белорусские власти проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни те, ни другие не спешат забирать своих "провалившихся" агентов", - отметил он.

В то же время в Координационном штабе отказались комментировать общее количество украинских граждан, находящихся в белорусских тюрьмах, объяснив это соображениями безопасности и необходимостью не навредить будущим обменам.