В українському полоні перебувають 22 білоруси, які воювали на боці Росії, - Коордштаб

Станом на липень 2026 року в місцях утримання військовополонених на території України перебувають 22 громадянина Білорусі, які воювали на боці Росії та потрапили в український полон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у відповіді на запит білоруської служби "Радіо Свобода".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Коордштабі зазначили, що з 2022 року семеро громадян Білорусі, які також мали російське громадянство, були обміняні на українців, що перебували в російському полоні.

Водночас там не уточнили, чи зверталася білоруська влада до України з проханням про звільнення своїх громадян.

Україна пропонувала обміняти підозрювану у шпигунстві білоруску

Як повідомили в Коордштабі, Україна запропонувала як Білорусі, так і Росії обміняти громадянку Білорусі Іну Кардаш, яку в січні цього року затримали за підозрою у шпигунстві на користь Комітету державної безпеки Білорусі.

У відомстві наголосили, що Україна готова розглядати різні механізми повернення своїх громадян, які незаконно утримуються за кордоном, зокрема шляхом передачі Росії та Білорусі їхніх громадян, засуджених або обвинувачених в Україні за шпигунство.

Мінськ і Москва не поспішають забирати своїх агентів

Керівник секретаріату Координаційного штабу Богдан Охріменко заявив, що Росія та Білорусь знають про готовність України до таких обмінів, однак не проявляють зацікавленості.

"І російська, і білоруська влада поінформовані про можливість та готовність України до такого процесу. Але ані перші, ані другі не поспішають забирати своїх "провалених" агентів", — зазначив він.

Водночас у Коордштабі відмовилися коментувати загальну кількість українських громадян, які перебувають у білоруських в'язницях, пояснивши це міркуваннями безпеки та необхідністю не нашкодити майбутнім обмінам.