Украинские военные за месяц заказали дроны и средства РЭБ на рекордную сумму в 5 млрд грн в рамках программы "еБаллы"

В июне украинские военные оформили через маркетплейс Brave1 Market заказы на дроны, средства радиоэлектронной борьбы и другое оборудование на сумму свыше 5 млрд грн. Это самый большой объем закупок за один месяц с момента запуска программы "еБаллы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, рекордные заказы стали возможными благодаря системе "еБаллы", которая позволяет подразделениям самостоятельно выбирать необходимое оборудование.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В Минобороны также сообщили, что удалось сократить средний срок поставки товаров, имеющихся в наличии, до восьми дней. Ранее военные ждали поставки от 10 до 14 дней.

В настоящее время в каталоге Brave1 Market доступно более тысячи наименований техники и оборудования, которые можно приобрести по программе "еБаллы".

Среди них - FPV-дроны, беспилотники-камикадзе, бомбардировщики, дроны класса middle strike, перехватчики, наземные роботизированные комплексы, а также средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Читайте: Через Brave1 Market военные заказали более 500 тысяч дронов за боевые баллы, - Федоров