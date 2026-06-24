Через Brave1 Market военные заказали более 500 тысяч дронов за боевые баллы, - Федоров
Более 400 боевых подразделений воспользовались маркетплейсом Brave1 Market и заказали более 500 тысяч дронов и другой техники за боевые баллы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
В августе прошлого года Министерство обороны запустило обновленную версию приложения "еБали", интегрированную с маркетплейсом Brave1 Market, где военные могут обменивать накопленные баллы на дроны, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы и другие технологии.
В настоящее время на платформе доступно более 800 украинских изделий, среди которых дроны, НРК и РЭБ.
По словам Федорова, подразделения могут быстро получать именно те технологии, которые необходимы для выполнения задач на конкретном участке фронта.
Система работает по следующему принципу: подразделение выполняет боевые задачи, получает за это баллы и выбирает необходимые средства на Brave1 Market.
Баллы начисляются не только за поражение противника, но и за разведывательные, логистические и эвакуационные миссии.
Заказы подразделения оформляют напрямую у производителей, а оплату и доставку обеспечивает DOT-Chain Defence.
"Такая модель дает подразделениям больше гибкости на поле боя, а государству - реальные данные о результативности различных средств. Именно эти сведения становятся основой для масштабирования наиболее эффективных технологий для Сил обороны", - подчеркнул Михаил Федоров.
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