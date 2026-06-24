Через Brave1 Market військові замовили понад 500 тисяч дронів за бойові бали, - Федоров

Індустрія дронів

Понад 400 бойових підрозділів скористалися маркетплейсом Brave1 Market та замовили понад 500 тисяч дронів і іншої техніки за бойові бали.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

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У серпні минулого року Міністерство оборони запустило оновлену версію програми єБали, інтегровану з маркетплейсом Brave1 Market, де військові можуть обмінювати накопичені бали на дрони, наземні роботизовані комплекси, засоби радіоелектронної боротьби та інші технології.

Наразі на платформі доступні понад 800 українських виробів, серед яких дрони, НРК та РЕБ.

За словами Федорова, підрозділи можуть швидко отримувати саме ті технології, які потрібні для виконання завдань на конкретній ділянці фронту.

Система працює за принципом: підрозділ виконує бойові завдання, отримує за це єБали та обирає необхідні засоби на Brave1 Market.

Бали нараховують не лише за ураження противника, а й за розвідувальні, логістичні та евакуаційні місії.

Замовлення підрозділи здійснюють безпосередньо у виробників, а оплату та доставку забезпечує DOT-Chain Defence.

"Така модель дає підрозділам більше гнучкості на полі бою, а державі – реальні дані про результативність різних засобів. Саме ці відомості стають основою для масштабування найефективніших технологій для Сил оборони", – наголосив Михайло Федоров.

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