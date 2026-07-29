14 миллионов наличными за фиктивные инвалидности: правоохранители задержали группу врачей на Харьковщине и показали спальню с долларами. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харьковской области раскрыта схема незаконного оформления инвалидности военнообязанным. За 5–8 тыс. долларов США им помогали получить документы, дававшие право на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

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Как работала схема?

По данным следствия, к схеме причастны двое врачей медицинских учреждений — невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель, оператор компьютерного набора областного учреждения здравоохранения и гражданский сообщник.

Водитель и гражданский мужчина подбирали "клиентов" среди военнообязанных и направляли их к "нужным" медикам. Врачи оформляли медицинские заключения с фиктивными диагнозами, на основании которых создавали электронные направления в областной медцентр.

Оператор компьютерного набора регистрировала документы в системе и передавала их на рассмотрение экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО). На основании этих документов мужчинам устанавливали группу инвалидности, дававшую право на отсрочку от мобилизации.

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Все участники схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сколько средств изъято?

В ходе санкционированных обысков уподозреваемых изъято более 243 тыс. долларов США, около 750 тыс. гривен, более 50 тыс. евро и 700 фунтов стерлингов. По курсу НБУ общая сумма изъятых средств превышает 14,3 млн гривен.



















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