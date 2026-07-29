РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16625 посетителей онлайн
Новости Фиктивная инвалидность
6 791 32

14 миллионов наличными за фиктивные инвалидности: правоохранители задержали группу врачей на Харьковщине и показали спальню с долларами. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харьковской области раскрыта схема незаконного оформления инвалидности военнообязанным. За 5–8 тыс. долларов США им помогали получить документы, дававшие право на отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как работала схема?

По данным следствия, к схеме причастны двое врачей медицинских учреждений — невропатолог и заведующий терапевтическим отделением, водитель, оператор компьютерного набора областного учреждения здравоохранения и гражданский сообщник.

Водитель и гражданский мужчина подбирали "клиентов" среди военнообязанных и направляли их к "нужным" медикам. Врачи оформляли медицинские заключения с фиктивными диагнозами, на основании которых создавали электронные направления в областной медцентр.

Оператор компьютерного набора регистрировала документы в системе и передавала их на рассмотрение экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО). На основании этих документов мужчинам устанавливали группу инвалидности, дававшую право на отсрочку от мобилизации.

Читайте также: Фиктивные инвалидности за $25 тыс.: в Киеве задержали организатора схемы побега за границу. ФОТО

Все участники схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сколько средств изъято?

В ходе санкционированных обысков уподозреваемых изъято более 243 тыс. долларов США, около 750 тыс. гривен, более 50 тыс. евро и 700 фунтов стерлингов. По курсу НБУ общая сумма изъятых средств превышает 14,3 млн гривен.

обыск у участников схемы с инвалидностью
обыск у участников схемы с инвалидностью
обыск у участников схемы с инвалидностью
обыск у участников схемы с инвалидностью
обыск у участников схемы с инвалидностью
обыск у участников схемы с инвалидностью
обыск у участников схемы с инвалидностью
обыск у участников схемы с инвалидностью
обыск у участников схемы с инвалидностью

Читайте также: В Кировоградской области раскрыта схема продажи фиктивных инвалидностей: задержаны глава ВВК и его сообщники в Кропивницком, — СБУ. ФОТОрепортаж

Подозрения

  • Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры всем пяти участникам схемы сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины в особый период, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).
  • По ходатайству прокурора четверо подозреваемых взяты под стражу без права внесения залога. Вопрос о мере пресечения в отношении пятого подозреваемого в настоящее время решается.
  • Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и лиц, воспользовавшихся ее "услугами".

Автор: 

взятка (6370) инвалидность (234) Офис Генпрокурора (3293) Харьковская область (3015)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
А ЗЕбанда "міндічів" на чолі з "ВОВОЮ" каже що грошей нема! Ви уявляєте якими сумами вони "ворочають" коли тут шнурки всю підлогу баксами вкрили!!!
показать весь комментарий
29.07.2026 10:33 Ответить
+19
А тепер давайте пригадаємо, скільки тугриків було знайдело в квартирі Крупи...
А давайте згадаємо Борисова, колишнього воєнкома одеського...
А давайте згадаємо хмельницьких прокурВорів, клієнтів вищезгаданої Крупи...
показать весь комментарий
29.07.2026 10:34 Ответить
+15
це ж треба комусь лазити наколінах пів дня і викладати папірцями підлогу! Прокурорам немає більше чим займатися?
показать весь комментарий
29.07.2026 10:52 Ответить

Загрузка...

 
 