14 мільйонів готівкою за фіктивні інвалідності: правоохоронці затримали групу лікарів на Харківщині та показали спальню з доларами. ФОТОрепортаж

На Харківщині викрито схему незаконного оформлення інвалідності військовозобов’язаним. За 5-8 тис. доларів США їм допомагали отримати документи, що давали право на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Як працювала схема?

За даними слідства, до схеми причетні двоє лікарів медичних закладів - невропатолог і завідувач терапевтичного відділення, водій, операторка комп’ютерного набору обласного закладу охорони здоров’я та цивільний спільник.

Водій і цивільний чоловік підшукували "клієнтів" серед військовозобов’язаних та скеровували їх до "потрібних" медиків. Лікарі оформлювали медичні висновки з фіктивними діагнозами, на підставі яких створювали електронні направлення до обласного медцентру.

Операторка комп’ютерного набору реєструвала документи в системі та передавала їх на розгляд експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). На підставі цих документів чоловікам встановлювали групу інвалідності, що давала право на відстрочку від мобілізації.

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Усіх учасників схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Скільки коштів вилучено?

Під час санкціонованих обшуків у підозрюваних вилучено понад 243 тис. доларів США, близько 750 тис. гривень, понад 50 тис. євро та 700 фунтів стерлінгів. За курсом НБУ загальна сума вилучених коштів перевищує 14,3 млн гривень.



















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