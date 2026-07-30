Волонтеры призывают присоединиться к сбору средств на учебную винтовку для подготовки снайперов

Благотворительная организация "Легит" сообщила, что в рамках сбора средств на высокоточную винтовку для обучения снайперов и стрелков-снайперов уже удалось собрать почти 78 тыс. грн из необходимых 152 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook волонтер Александр Ковтун.

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"Честно говоря, когда мы запускали этот сбор, я немного волновался. Ведь 152 тысячи гривен - это относительно большая сумма. Особенно сейчас, когда сборов очень много, а возможностей у людей помогать, к сожалению, не становится больше, и почти в каждой семье есть кто-то из военных, кому нужна помощь...

Но сегодня я хочу не просить, а прежде всего поблагодарить. Благодаря вам мы уже собрали почти 78 000 грн. Это уже чуть больше половины необходимой суммы", - рассказал он.

"Для кого-то это просто цифра. Для меня - это сотни неравнодушных людей. Кто-то пожертвовал 50 гривен, кто-то 100, кто-то 500 или 5000. Это означает, что люди по-прежнему доверяют нашей команде - благотворительной организации "Легит". По-прежнему поддерживают военных. До сих пор не устали помогать, и именно так, шаг за шагом, мы приближаемся к цели", - подчеркнул Александр.

Некоторые люди спрашивают, почему мы поддерживаем именно этот сбор средств. Ответ очень прост: мы не просто собираем средства на высокоточную винтовку. Мы помогаем создать учебную базу для подготовки снайперов и стрелков-снайперов.

За этим оружием будут стоять не один и не два военных. За ним будут стоять десятки будущих инструкторов и сотни бойцов, которых они будут обучать.









Именно поэтому этот сбор для меня особенный.

Мой друг Юрий Пастушенко уже много лет занимается подготовкой военных. Только в рамках программы "Дроноцид" его команда подготовила около тысячи бойцов из разных подразделений. И это не просто военные - это будущие инструкторы, которые передают знания дальше.

Мы часто говорим о дронах, РЭБ, современных технологиях. Но войну выигрывают не только благодаря технике. Ее выигрывают еще и благодаря профессиональной подготовке людей.

Каждый обученный боец - это чья-то спасенная жизнь.

Каждый подготовленный инструктор - это десятки новых обученных бойцов.

Волонтер призвал: "Если у вас есть возможность - поддержите сбор любой суммой. Даже 100 гривен приближают нас к цели".

Цель сбора: 152 000 грн

Уже собрано: почти 78 000 грн

Банк: https://send.monobank.ua/jar/3cYc4RCk8M

Карта: 4874 1000 3816 0381