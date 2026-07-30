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Новости Сбор средств на помощь ВСУ
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Волонтеры призывают присоединиться к сбору средств на учебную винтовку для подготовки снайперов

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Благотворительная организация "Легит" сообщила, что в рамках сбора средств на высокоточную винтовку для обучения снайперов и стрелков-снайперов уже удалось собрать почти 78 тыс. грн из необходимых 152 тыс. грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook волонтер Александр Ковтун.

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"Честно говоря, когда мы запускали этот сбор, я немного волновался. Ведь 152 тысячи гривен - это относительно большая сумма. Особенно сейчас, когда сборов очень много, а возможностей у людей помогать, к сожалению, не становится больше, и почти в каждой семье есть кто-то из военных, кому нужна помощь...

Но сегодня я хочу не просить, а прежде всего поблагодарить. Благодаря вам мы уже собрали почти 78 000 грн. Это уже чуть больше половины необходимой суммы", - рассказал он.

"Для кого-то это просто цифра. Для меня - это сотни неравнодушных людей. Кто-то пожертвовал 50 гривен, кто-то 100, кто-то 500 или 5000. Это означает, что люди по-прежнему доверяют нашей команде - благотворительной организации "Легит". По-прежнему поддерживают военных. До сих пор не устали помогать, и именно так, шаг за шагом, мы приближаемся к цели", - подчеркнул Александр.

Некоторые люди спрашивают, почему мы поддерживаем именно этот сбор средств. Ответ очень прост: мы не просто собираем средства на высокоточную винтовку. Мы помогаем создать учебную базу для подготовки снайперов и стрелков-снайперов.

За этим оружием будут стоять не один и не два военных. За ним будут стоять десятки будущих инструкторов и сотни бойцов, которых они будут обучать.

продолжается сбор средств на учебную винтовку
продолжается сбор средств на учебную винтовку
продолжается сбор средств на учебную винтовку
продолжается сбор средств на учебную винтовку

Именно поэтому этот сбор для меня особенный.

Мой друг Юрий Пастушенко уже много лет занимается подготовкой военных. Только в рамках программы "Дроноцид" его команда подготовила около тысячи бойцов из разных подразделений. И это не просто военные - это будущие инструкторы, которые передают знания дальше.

Мы часто говорим о дронах, РЭБ, современных технологиях. Но войну выигрывают не только благодаря технике. Ее выигрывают еще и благодаря профессиональной подготовке людей.

Каждый обученный боец - это чья-то спасенная жизнь.

Каждый подготовленный инструктор - это десятки новых обученных бойцов.

Волонтер призвал: "Если у вас есть возможность - поддержите сбор любой суммой. Даже 100 гривен приближают нас к цели".

🎯 Цель сбора: 152 000 грн

💰 Уже собрано: почти 78 000 грн

💳 Банк: https://send.monobank.ua/jar/3cYc4RCk8M

🏦 Карта: 4874 1000 3816 0381

Автор: 

благотворительность (653) сбор (358) волонтеры (2730)
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Топ комментарии
+11
А я закликаю волонтерів йти канючити гроші в МО, а не в людей які й так платять податки на утримання армії.
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30.07.2026 15:06 Ответить
+8
А куда идут 90 млрд баков? Неужели не хватит 4.000 чтобы купить эту берданку? Честно говоря-мне кажется это какой-то стёб. Вся Украина собирает на двустволку..
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30.07.2026 15:09 Ответить
+6
Первый год два донатил. А потом посмотрел куда эти деньги идут-и перестал. Могу дать конкретному человеку. Могу помочь деньгами соседу который заболел. Могу перекинуть пару копеек тем кто спасает животных. Есть у меня знакомый бомж, который сидит по соседству под магазином и ничего не просит. Я ему иногда даю сам просто так. А вот Всякие эти срочносборы в масштабах страны на винтовку- начинают дурно пахнуть.
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30.07.2026 15:12 Ответить

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