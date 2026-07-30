Волонтери закликають долучитися до збору на навчальну гвинтівку для підготовки снайперів

Благодійна організація "Легіт" повідомила, що в межах збору на високоточну гвинтівку для навчання снайперів та марксменів вже вдалося зібрати майже 78 тис. грн із необхідних 152 тис. грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише у фейсбуці волонтер Олександр Ковтун.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Чесно кажучи, коли ми відкривали цей збір, я трохи хвилювався. Бо 152 тисячі гривень — це відносно велика сума. Особливо зараз, коли зборів дуже багато, а можливостей у людей допомагати, на жаль, не стає більше і майже в кожній сім'ї є хтось з військових, кому треба допомога...

Але сьогодні я хочу не просити, а насамперед подякувати. Завдяки вам ми вже зібрали майже 78 000 грн. Це вже трохи більше ніж половина необхідної суми", - розповів він.

"Для когось це просто цифра. Для мене — це сотні людей, які небайдужі. Хтось задонатив 50 гривень, хтось 100, хтось 500 чи 5000. Це означає, що люди досі довіряють нашій команді Благодійна організація "Легіт". Досі підтримують військових. Досі не втомилися допомагати і саме так, крок за кроком, ми наближаємося до мети", - наголосив Олександр.

Кілька людей питають, чому ми підтримуємо саме цей збір. Відповідь дуже проста: ми не просто збираємо кошти на високоточну гвинтівку. Ми допомагаємо створити навчальну базу для підготовки снайперів та марксменів.

За цією зброєю стоятимуть не один і не два військові. За нею стоятимуть десятки майбутніх інструкторів і сотні бійців, яких вони навчатимуть.









Саме тому цей збір для мене особливий.

Мій друг Yuriy Pastushenko уже багато років займається підготовкою військових. Лише за програмою "Дроноцид" його команда підготувала близько тисячі бійців із різних підрозділів. І це не просто військові — це майбутні інструктори, які передають знання далі.

Ми часто говоримо про дрони, РЕБ, сучасні технології. Але війна виграється не лише технікою. Вона виграється ще й професійною підготовкою людей.

Кожен навчений боєць — це чиєсь врятоване життя.

Кожен підготовлений інструктор — це десятки нових навчених бійців.

Волонтер закликав: "Якщо маєте можливість — підтримайте збір будь-якою сумою. Навіть 100 гривень наближають нас до мети".

Ціль збору: 152 000 грн

Вже зібрано: майже 78 000 грн

Банка: https://send.monobank.ua/jar/3cYc4RCk8M

Картка: 4874 1000 3816 0381