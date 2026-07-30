"Синево" за первое полугодие уплатила более 320 млн грн налогов - это самый большой показатель с начала полномасштабного вторжения

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В первом полугодии 2026 года компания "Синево Украина" уплатила рекордную сумму налогов с начала полномасштабного вторжения - более 320 млн грн.

Об этом сообщается на сайте компании, передает Цензор.НЕТ.

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"По итогам первого полугодия 2026 года "Синево" перечислила в государственный и местные бюджеты более 320 млн грн налогов и сборов - на 22%, или более 57 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года, и это рекордный показатель для компании с начала полномасштабного вторжения. Только во втором квартале в бюджеты всех уровней поступило более 159 млн грн", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что динамика последних лет подтверждает устойчивый рост: более 157 млн грн в первом полугодии 2022 года, более 139 млн - в 2023 году, более 192 млн - в 2024 году, более 262 млн - в 2025 году. С 2024 года компания ежегодно существенно увеличивает объем отчислений.

По информации "Синево", львиную долю выплат составляют налоги, связанные с персоналом, - единый социальный взнос, НДФЛ и военный сбор. За этими цифрами - более 2500 сотрудников "Синево" по всей Украине, которые получают официальную зарплату и за которых компания стабильно платит в бюджет.

"Добросовестная уплата налогов - это ответственность перед страной. Работая в условиях войны, мы обеспечиваем стабильные поступления в бюджеты, понимая, что это и есть вклад бизнеса в поддержку государства", - сказал Николай Скавронский, заместитель генерального директора "Синево Украина".

Напомним, в 2025 году "Синево" уплатила в государственный и местные бюджеты 584 млн грн налогов и сборов, подтвердив свою последовательную позицию как ответственного бизнеса.