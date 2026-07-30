Сінево за перше півріччя сплатила понад 320 млн грн податків - найбільше з початку повномасштабного вторгнення

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У першому півріччі 2026 року компанія Сінево Україна сплатила рекордну суму податків з початку повномасштабного вторгнення – понад 320 млн грн.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Цензор.НЕТ.

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"За підсумками першого півріччя 2026 року Сінево перерахувала до державного та місцевих бюджетів понад 320 млн грн податків і зборів – на 22%, або понад 57 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року і рекордний показник для компанії з початку повномасштабного вторгнення. Лише у другому кварталі надійшло понад 159 млн грн до бюджетів усіх рівнів", - йдеться у повідомленні.

В компанії зазначають, що динаміка останніх років підтверджує стійке зростання: понад 157 млн грн у першому півріччі 2022-го, понад 139 млн – у 2023-му, понад 192 млн – у 2024-му, більше 262 млн – у 2025-му. З 2024 року компанія щороку суттєво наростає обсяг відрахувань.

За інформацією Сінево, левову частку виплат становлять податки, пов'язані з персоналом, – єдиний соціальний внесок, ПДФО та військовий збір. За цими цифрами – понад 2500 співробітників Сінево по всій Україні, які отримують офіційну зарплату і за яких компанія стабільно сплачує до бюджету.

"Сумлінна сплата податків – це відповідальність перед країною. Працюючи в умовах війни, ми забезпечуємо стабільні надходження до бюджетів, розуміючи, що це і є внесок бізнесу у підтримку держави", – сказав Микола Скавронський, заступник генерального директора Сінево Україна.

Нагадаємо, у 2025 році Сінево сплатила до державного та місцевих бюджетів 584 млн грн податків і зборів, підтверджуючи свою послідовну позицію як відповідального бізнесу.