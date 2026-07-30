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Новости Российские спортсмены
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Международная федерация бокса допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном

Международная федерация бокса восстановила в правах Россию

Международная федерация бокса восстановила права России. Российские боксеры смогут выступать на международной арене с флагом и гимном.

Об этом пишет "Суспільне Спорт", сообщает "Цензор.НЕТ".

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Что известно?

В частности, спортсмены страны-агрессора могут участвовать в международных турнирах наравне со спортсменами из других стран — с флагом, гимном и другой национальной символикой.

Это уже вторая мировая боксерская организация, которая восстанавливает в правах Россию во время полномасштабного вторжения.

Сначала это сделала IBA, которая до появления World Boxing была главным органом в мировом боксе.

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Автор: 

бокс (596) россия (89051) спорт (2594)
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Топ комментарии
+16
Кацапсяче бабло їм не смердить...
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30.07.2026 20:52 Ответить
+12
Куди ж кислобздії і без гімнА...
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30.07.2026 20:51 Ответить
+12
А буде з цього приводу заява потужного Усика?
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30.07.2026 20:56 Ответить

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