Международная федерация бокса допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном

Международная федерация бокса восстановила права России. Российские боксеры смогут выступать на международной арене с флагом и гимном.

Об этом пишет "Суспільне Спорт", сообщает "Цензор.НЕТ".

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Что известно?

В частности, спортсмены страны-агрессора могут участвовать в международных турнирах наравне со спортсменами из других стран — с флагом, гимном и другой национальной символикой.

Это уже вторая мировая боксерская организация, которая восстанавливает в правах Россию во время полномасштабного вторжения.

Сначала это сделала IBA, которая до появления World Boxing была главным органом в мировом боксе.

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