1 443 20
Международная федерация бокса допустила российских спортсменов к соревнованиям с флагом и гимном
Международная федерация бокса восстановила права России. Российские боксеры смогут выступать на международной арене с флагом и гимном.
Об этом пишет "Суспільне Спорт", сообщает "Цензор.НЕТ".
Что известно?
В частности, спортсмены страны-агрессора могут участвовать в международных турнирах наравне со спортсменами из других стран — с флагом, гимном и другой национальной символикой.
Это уже вторая мировая боксерская организация, которая восстанавливает в правах Россию во время полномасштабного вторжения.
Сначала это сделала IBA, которая до появления World Boxing была главным органом в мировом боксе.
Топ комментарии
+16 Грицько Злий
показать весь комментарий30.07.2026 20:52 Ответить Ссылка
+12 lammer ya
показать весь комментарий30.07.2026 20:51 Ответить Ссылка
+12 Перехватчик
показать весь комментарий30.07.2026 20:56 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль