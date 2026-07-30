Міжнародна федерація боксу допустила російських спортсменів до змагань із прапором та гімном
Міжнародна федерація боксу відновила у правах Росію. Російські боксери зможуть виступати на міжнародній арені з прапором та гімном.
Про це пише Суспільне Спорт, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Так, спортсмени країни-агресорки можуть змагатися на міжнародних турнірах на рівних зі спортсменами з інших країн — прапором, гімном та іншою національною символікою.
Це вже друга світова боксерська організація, яка відновлює у правах Росію під час повномасштабного вторгнення.
Спершу це зробила IBA, яка перед World Boxing була головним органом у світовому боксі.
Топ коментарі
+7 lammer ya
показати весь коментар30.07.2026 20:51 Відповісти Посилання
+6 Грицько Злий
показати весь коментар30.07.2026 20:52 Відповісти Посилання
+4 Перехватчик
показати весь коментар30.07.2026 20:56 Відповісти Посилання
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