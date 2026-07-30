Міжнародна федерація боксу допустила російських спортсменів до змагань із прапором та гімном

Міжнародна федерація боксу відновила у правах Росію. Російські боксери зможуть виступати на міжнародній арені з прапором та гімном.

Про це пише Суспільне Спорт, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Так, спортсмени країни-агресорки можуть змагатися на міжнародних турнірах на рівних зі спортсменами з інших країн — прапором, гімном та іншою національною символікою.

Це вже друга світова боксерська організація, яка відновлює у правах Росію під час повномасштабного вторгнення.

Спершу це зробила IBA, яка перед World Boxing була головним органом у світовому боксі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Усик заявив, що звільняє всі свої чемпіонські пояси. ВIДЕО