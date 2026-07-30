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Новини Російські спортсмени
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Міжнародна федерація боксу допустила російських спортсменів до змагань із прапором та гімном

Міжнародна федерація боксу відновила у правах Росію

Міжнародна федерація боксу відновила у правах Росію. Російські боксери зможуть виступати на міжнародній арені з прапором та гімном.

Про це пише Суспільне Спорт, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, спортсмени країни-агресорки можуть змагатися на міжнародних турнірах на рівних зі спортсменами з інших країн — прапором, гімном та іншою національною символікою.

Це вже друга світова боксерська організація, яка відновлює у правах Росію під час повномасштабного вторгнення.

Спершу це зробила IBA, яка перед World Boxing була головним органом у світовому боксі.

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бокс (167) росія (47189) спорт (1686)
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Топ коментарі
+7
Куди ж кислобздії і без гімнА...
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30.07.2026 20:51 Відповісти
+6
Кацапсяче бабло їм не смердить...
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30.07.2026 20:52 Відповісти
+4
А буде з цього приводу заява потужного Усика?
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30.07.2026 20:56 Відповісти

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