Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистических ракет

В ночь на 1 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Угроза применения баллистического вооружения из Курска, - сообщалось в 01:29.

Балистическая ракета в направлении Киева

Балистическая ракета в Черниговской области в направлении Киева, — сообщалось в 01:32.

Еще баллистические ракеты на Киев с севера, — сообщалось в 01:33.

Еще баллистические ракеты в Черниговской области в направлении Киева с севера, — сообщалось в 01:34.

Балистическая ракета в направлении Киева, — сообщалось в 01:36.

Балистическая ракета через Полтавскую область в направлении Киева, — сообщалось в 01:38.

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