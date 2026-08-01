Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей из-за угрозы баллистических ракет
В ночь на 1 августа в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Угроза применения баллистического вооружения из Курска, - сообщалось в 01:29.
Балистическая ракета в направлении Киева
Балистическая ракета в Черниговской области в направлении Киева, — сообщалось в 01:32.
Еще баллистические ракеты на Киев с севера, — сообщалось в 01:33.
Еще баллистические ракеты в Черниговской области в направлении Киева с севера, — сообщалось в 01:34.
Балистическая ракета в направлении Киева, — сообщалось в 01:36.
Балистическая ракета через Полтавскую область в направлении Киева, — сообщалось в 01:38.
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