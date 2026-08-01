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Новости Ракетная атака на Киев
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Один человек погиб, четверо пострадали, среди них 17-летний парень в результате баллистического удара РФ по Киеву

обстрел Киева
Фото: соцмережі

В результате массированной баллистической атаки РФ по Киеву погиб один человек, четверо получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Есть погибший и пострадавшие 

Известно об одном погибшем в столице. Трое человек пострадали, среди них 17-летний парень. Всех раненых медики госпитализировали, — сообщил Кличко в 02:29.

В Дарницком районе горят складские здания, — сообщил мэр в 02:30.

Впоследствии он уточнил, что число пострадавших возросло до четырёх. Их госпитализировали.

В Шевченковском районе, в жилом доме, где заблокированы люди, произошло частичное обрушение на первом и втором этажах, сообщил Кличко. 

Автор: 

Киев (27161) атака (1883) жертва (367) баллистические ракеты (649)
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Топ комментарии
+17
Чекаємо на грізне відео Неперевершеного! Втомлений,картавий і бородатий Лідор дасть гідну відповідь злому Путіну! Начувайся,Путін!
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01.08.2026 03:06 Ответить
+12
Ти мене про відповідь питаєш,бевзю ? Може б ти спитав у Штілермана де відповідь ракетами на ракети? Або в Міндіча?
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01.08.2026 04:03 Ответить
+8
Ціленаправлений геноцид варварської орди проти українського народу ,але замість того щоб показувати світу злочини рашиського режиму ,так званий президент власноруч створив хаос на рівному місці і граєтся в рейтинги.
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01.08.2026 04:29 Ответить

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