Один человек погиб, четверо пострадали, среди них 17-летний парень в результате баллистического удара РФ по Киеву

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В результате массированной баллистической атаки РФ по Киеву погиб один человек, четверо получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Есть погибший и пострадавшие

Известно об одном погибшем в столице. Трое человек пострадали, среди них 17-летний парень. Всех раненых медики госпитализировали, — сообщил Кличко в 02:29.

В Дарницком районе горят складские здания, — сообщил мэр в 02:30.

Впоследствии он уточнил, что число пострадавших возросло до четырёх. Их госпитализировали.

В Шевченковском районе, в жилом доме, где заблокированы люди, произошло частичное обрушение на первом и втором этажах, сообщил Кличко.