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Один человек погиб, четверо пострадали, среди них 17-летний парень в результате баллистического удара РФ по Киеву
В результате массированной баллистической атаки РФ по Киеву погиб один человек, четверо получили ранения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Есть погибший и пострадавшие
Известно об одном погибшем в столице. Трое человек пострадали, среди них 17-летний парень. Всех раненых медики госпитализировали, — сообщил Кличко в 02:29.
В Дарницком районе горят складские здания, — сообщил мэр в 02:30.
Впоследствии он уточнил, что число пострадавших возросло до четырёх. Их госпитализировали.
В Шевченковском районе, в жилом доме, где заблокированы люди, произошло частичное обрушение на первом и втором этажах, сообщил Кличко.
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