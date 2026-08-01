Четверо людей загинули, ще 15 постраждали внаслідок балістичного удару РФ по Києву (оновлено)

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Внаслідок масованої балістичної атаки РФ по Києву є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличко.

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Є жертва та постраждалі

Відомо про одного загиблого в столиці. Троє людей постраждали, серед них 17-річний хлопець. Всіх поранених медики госпіталізували, - повідомив Кличко о 02:29.

У Дарницькому районі палають складські будівлі, - повідомив міський голова о 02:30.

Згодом він уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Їх госпіталізували.

У Шевченківському районі, в житловому будинку, де є заблоковані люди, сталося часткове руйнування на першому та другому поверхах, повідомив Кличко.

Зросла кількість жертв і постраждалих

О 02:46 Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, троє людей загинули в столиці. Ще пʼятеро мешканців Києва постраждали. Всіх поранених медики госпіталізували.

Нагадаємо, що у ніч на 1 серпня РФ атакувала столицю балістичними ракетами.

Оновлення

Згідно з оновленими даними від КМВА, 4 людини загинули внаслідок балістичної атаки РФ.

О 03:36 Кличко повідомив, що кількість постраждалих у столиці зросла до 15. Серед них двоє хлопців 13-ти та 17-ти років. Усіх поранених медики госпіталізували до лікарень міста.

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