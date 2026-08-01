В ТЦК на Львовщине нашли мертвым военнослужащего: предварительная версия - самоубийство

Во Львовском ОТЦК и СП назначено служебное расследование по факту смерти военнослужащего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой нагруппу по связям с общественностью Львовского ОТЦК и СП.

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Как отмечается, сегодня около 07:30 в служебном помещении первого отдела Яворовского РТЦК и СП в городе Мостиска был обнаружен военнослужащий без признаков жизни.

В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия. Предварительная квалификация происшествия - самоубийство. Остальные обстоятельства выясняются.

Назначено специальное расследование

В соответствии с приказом начальника Львовского областного ТЦК и СП назначено специальное расследование, которое проводит соответствующая комиссия.