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В ТЦК на Львовщине нашли мертвым военнослужащего: предварительная версия - самоубийство
Во Львовском ОТЦК и СП назначено служебное расследование по факту смерти военнослужащего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой нагруппу по связям с общественностью Львовского ОТЦК и СП.
Подробности
Как отмечается, сегодня около 07:30 в служебном помещении первого отдела Яворовского РТЦК и СП в городе Мостиска был обнаружен военнослужащий без признаков жизни.
В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия. Предварительная квалификация происшествия - самоубийство. Остальные обстоятельства выясняются.
Назначено специальное расследование
В соответствии с приказом начальника Львовского областного ТЦК и СП назначено специальное расследование, которое проводит соответствующая комиссия.
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Ці комісії самі себе розслідують.
А потім вбивці ходять та вбивають знов.