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Новини смерть в ТЦК
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У ТЦК на Львівщині знайшли мертвим військовослужбовця: попередня версія - самогубство

тцк

У Львівському ОТЦК та СП призначено службове розслідування за фактом смерті військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на групу комунікацій Львівського ОТЦК та СП.

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Деталі

Як зазначається, сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська було виявлено військовослужбовця без ознак життя.

Наразі правоохоронцями проводяться слідчі дії. Попередня кваліфікація події - самогубство. Решта обставин з’ясовується.

Призначено спеціальне розслідування

Відповідно до наказу начальника Львівського обласного ТЦК та СП призначено спеціальне розслідування, яке проводить відповідна комісія.

Автор: 

військовослужбовці (5219) ТЦК та СП (1308) Львівська область (2656) Яворівський район (5) Мостиська (1)
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Топ коментарі
+7
Спеціяльна комісія... Може слідчі мвс?
Ці комісії самі себе розслідують.
А потім вбивці ходять та вбивають знов.
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01.08.2026 14:26 Відповісти
+4
Це ж треба було додуматися вчинити самогубство,щоб,можливо,не загинути на фронті.
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01.08.2026 14:34 Відповісти
+2
Попередня кваліфікація події - самогубство. Джерело: https://censor.net/ua/n4016429

А що ще може бути? Вбивство?
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01.08.2026 14:22 Відповісти

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