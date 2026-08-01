У ТЦК на Львівщині знайшли мертвим військовослужбовця: попередня версія - самогубство

У Львівському ОТЦК та СП призначено службове розслідування за фактом смерті військовослужбовця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на групу комунікацій Львівського ОТЦК та СП.

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Деталі

Як зазначається, сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська було виявлено військовослужбовця без ознак життя.

Наразі правоохоронцями проводяться слідчі дії. Попередня кваліфікація події - самогубство. Решта обставин з’ясовується.

Призначено спеціальне розслідування

Відповідно до наказу начальника Львівського обласного ТЦК та СП призначено спеціальне розслідування, яке проводить відповідна комісія.