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У ТЦК на Львівщині знайшли мертвим військовослужбовця: попередня версія - самогубство
У Львівському ОТЦК та СП призначено службове розслідування за фактом смерті військовослужбовця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на групу комунікацій Львівського ОТЦК та СП.
Деталі
Як зазначається, сьогодні близько 07:30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівського РТЦК та СП у місті Мостиська було виявлено військовослужбовця без ознак життя.
Наразі правоохоронцями проводяться слідчі дії. Попередня кваліфікація події - самогубство. Решта обставин з’ясовується.
Призначено спеціальне розслідування
Відповідно до наказу начальника Львівського обласного ТЦК та СП призначено спеціальне розслідування, яке проводить відповідна комісія.
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Ці комісії самі себе розслідують.
А потім вбивці ходять та вбивають знов.
А що ще може бути? Вбивство?