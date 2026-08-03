Двоих "ДНР-овцев" будут судить за пытки гражданской женщины в тюрьме "Изоляция", - прокуратура

Прокуроры Генеральной прокуратуры направили в суд обвинительное заключение в отношении двух участников террористической организации "ДНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ,они подвергали пыткам гражданскую жительницу Донецкой области в тюрьме "Изоляция", сообщает Офис генерального прокурора.

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В Telegram-канале в понедельник прокуратура сообщает, что фигурантам инкриминируют жестокое обращение с гражданской жительницей, которую в 2021-2022 годах незаконно удерживали и пытали в тюрьме "Изоляция". "Один из обвиняемых также совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера", - отмечают в ведомстве.

По данным следствия, после 2014 года мужчины добровольно присоединились к террористической организации "ДНР" и в 2021 году занимали должности начальника отдела по борьбе с терроризмом и следователя так называемого "министерства государственной безопасности ДНР". "В период с марта 2021 года по октябрь 2022 года один из обвиняемых вместе с сообщниками преследовал 38-летнюю жительницу Донецкой области, придерживающуюся проукраинских взглядов, пытаясь запугать её и заставить признаться в сотрудничестве с украинскими правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, женщину незаконно лишили свободы и около месяца удерживали в незаконной тюрьме "Изоляция", обустроенной на территории захваченного в 2014 году бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

"Потерпевшую избивали, пытали, угрожали убийством, сексуальным насилием и расправой над ее детьми. Один из обвиняемых унижал женщину, совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, а также неоднократно вывозил в безлюдные места, где продолжал избивать, запугивать и угрожать", - отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что из-за пыток и угроз в адрес детей потерпевшая была вынуждена дать признательные показания, которые планировали использовать для фабрикации уголовного дела.

"В дальнейшем оба обвиняемых неоднократно допрашивали женщину и каждый раз, когда она отрицала свою причастность к инкриминируемым преступлениям, вновь применяли к ней физическое насилие", – сообщают в прокуратуре.

В Офисе генпрокурора напоминают, что ранее к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества был приговорен бывший руководитель незаконной тюрьмы "Изоляция" Денис Куликовский. Суд установил, что в 2014-2019 годах он обеспечивал незаконное содержание 22 гражданских лиц. Большинство из них подвергались пыткам, а некоторых также принуждали выполнять работы военного назначения в интересах так называемого "МГБ ДНР".

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