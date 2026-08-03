Двох "ДНР-івців" судитимуть за катування цивільної жінки у в’язниці "Ізоляція", - прокуратура

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо двох учасників терористичної організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, аони катували цивільну мешканку Донецької області у в’язниці "Ізоляція", повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Подробиці

В телеграм-каналі в понеділок прокуратура інформує, що фігурантам інкримінують жорстоке поводження з цивільною мешканкою, яку у 2021-2022 роках незаконно утримували та катували у в’язниці "Ізоляція". "Один із обвинувачених також вчинив щодо неї насильницькі дії сексуального характеру", – зазначають у відомстві.

За даними слідства, після 2014 року чоловіки добровільно приєдналися до терористичної організації "ДНР" та у 2021 році обіймали посади начальника відділу боротьби з тероризмом і слідчого так званого "міністерства державної безпеки ДНР". "Упродовж березня 2021 року – жовтня 2022 року один із обвинувачених разом зі спільниками переслідував проукраїнськи налаштовану 38-річну мешканку Донеччини, намагаючись залякати її і змусити зізнатися у співпраці з українськими правоохоронними органами", – йдеться в повідомленні.

За інформацію прокуратури, жінку незаконно позбавили волі та близько місяця утримували у незаконній в’язниці "Ізоляція", облаштованій на території захопленого у 2014 році колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку.

"Потерпілу били, катували, погрожували вбивством, сексуальним насильством і розправою над її дітьми. Один із обвинувачених принижував жінку, вчиняв щодо неї насильницькі дії сексуального характеру, а також неодноразово вивозив у безлюдні місця, де продовжував бити, залякувати та погрожувати", – зазначається в повідомленні.

У відомстві наголошують, що через катування і погрози дітям потерпіла була змушена надати зізнавальні показання, які планували використати для фабрикації кримінальної справи.

"Надалі обидва обвинувачені неодноразово допитували жінку та щоразу, коли вона заперечувала свою причетність до інкримінованих злочинів, знову застосовували до неї фізичне насильство", – інформують в прокуратурі.

В Офісі генпрокурора нагадують, що раніше до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено колишнього керівника незаконної в’язниці "Ізоляція" Дениса Куликовського. Суд встановив, що у 2014-2019 роках він забезпечував незаконне утримання 22 цивільних осіб. Більшість із них зазнали катувань, а деяких також примушували виконувати роботи воєнного призначення в інтересах так званого "МДБ ДНР".

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