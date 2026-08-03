F-Drones представила бюджетный дрон F-CAPTAIN класса middle strike. Каковы его характеристики

Индустрия дронов

Украинская компания F-Drones расширила ассортимент продукции и представила свой ударный беспилотный комплекс класса middle strike F-CAPTAIN. Он разработан специально для выполнения задач в условиях противодействия вражеским средствам РЭБ.

Об этом сообщается на Facebook-странице компании-производителя.

"Мидлстрайки уже стали настоящими геймченджерами на этом этапе войны. Ключевые цели для нашего CAPTAIN – радары, средства ПВО, склады, командные пункты и вражеская логистика. Это именно те объекты, поражение которых существенно ослабляет возможности противника", – отметил Станислав Хутор, генеральный директор F-Drones-UA.

Сообщается, что ударный комплекс F-CAPTAIN разработан для поражения стационарных и подвижных вражеских целей на оперативно-тактической глубине до 100 км, закрывая пробел между средствами ближнего боя и стратегическими дальнобойными системами. Сочетает высокую точность с достаточной мощностью для уничтожения приоритетных объектов противника. При максимальной взлетной массе 27 кг и размахе крыльев 3 метра беспилотник способен переносить до 10 кг полезной нагрузки. Аппарат оснащен тихой электрической силовой установкой, а для ведения круглосуточной разведки и донаведения на нем установлены дневная и тепловизионная камеры.

"Мидлстрайк от F-Drones спроектирован специально для выполнения задач в сложных условиях противодействия вражескому радиоэлектронному подавлению. Благодаря собственному ПО для навигации и управления комплекс способен работать без сигнала GPS, а также легко интегрируется с радарами, системами ПВО и GIS-платформами. Для бесперебойной связи защищенный канал поддерживает Starlink, а также цифровое и аналоговое видео. Если же связь на финальном отрезке траектории будет полностью утрачена, интегрированная система автономного распознавания целей и модуль Last Mile все равно гарантируют высокоточное попадание в объект", - информируют в компании.

Название ударного комплекса разработчики объясняют четкой иерархией в военной структуре БПЛА.

"FPV-дроны – это "сержанты" переднего края. Тяжелые deep strike платформы – "генералитет", работающий по глубокому тылу. CAPTAIN – "офицер" среднего звена, который реалистично держит под контролем боевые действия на тактической глубине. Выполнение боевых задач на дистанции до 100 км стандартными FPV является неэффективным, а стратегическими deep strike системами — нецелесообразным с экономической и логистической точек зрения. CAPTAIN идеально восполняет этот пробел, делая уничтожение вражеской техники и логистики системным и точным", - отмечают в F-Drones.

Ранее сообщалось, что Украина впервые экспортировала в США готовые боевые дроны. 2000 ударных FPV-дронов F10 от F-Drones отправлены в США в рамках проекта Drone Dominance, реализуемого для Департамента войны США.

Также сообщалось, что украинская оборонная компания F-Drones по решению Еврокомиссии вошла в число учредителей вновь созданного EU-Ukraine Drone Alliance.

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