Хегсет поручил реорганизовать Группу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности: это не повлияет на поддержку Киева

Глава Пентагона Пит Хегсет поручил Европейскому командованию США (USEUCOM) провести реорганизацию Группы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (SAG-U).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования.

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Эта реорганизация не повлияет на поддержку Украины со стороны США, подчеркнули там.

В USEUCOM отметили, что перераспределение полномочий повысит функциональную эффективность и результативность помощи Украине в сфере безопасности, передаст лидерство по ключевым элементам этой миссии союзникам и освободит ресурсы США для других глобальных приоритетов страны.

Также в командовании заявили, что изменения отражают ведущую роль Европы в поддержке обороны Украины в течение прошлого года, что произошло на фоне устойчивой эффективной обороны со стороны Украины.

"Союзники показали, что могут взять на себя инициативу в поддержке обороны Украины. SAG-U всегда задумывалось как временное командование. Его преобразование основано на прогрессе, который мы уже наблюдали, помогая создать условия для прочного мира в Украине", - отметил Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

В течение 3,5 лет Группа содействия безопасности Украины (SAG-U) координировала распределение более 2 млрд долларов помощи в сфере безопасности и сотрудничала с бесчисленным множеством стран-союзниц и партнеров, чтобы усилить их поддержку Украины в сфере безопасности и стать лидером в области конвенционной обороны Европы.

"Реорганизация SAG-U не уменьшает нашей поддержки или приверженности Украине. Мы будем продолжать оказывать поддержку Украине путем координации с USEUCOM и NSATU в соответствии с политикой США", - пояснил представитель армии США в Европе и Африке полковник Майкл Вайсман.