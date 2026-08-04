Гегсет доручив реорганізувати Групу безпекової допомоги Україні: Це не вплине на підтримку Києва

Глава Пентагону Піт Гегсет доручив Європейському командуванню США (USEUCOM) здійснити реорганізацію Групи безпекової допомоги Україні (SAG-U).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування.

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Подробиці

Ця реорганізація не вплине на підтримку України з боку США, наголосили там.

У USEUCOM зазначили, що перерозподіл повноважень підвищить функціональну ефективність та результативність допомоги Україні у сфері безпеки, передасть лідерство щодо ключових елементів цієї місії союзникам та звільнить ресурси США для інших глобальних пріоритетів США.

Також у командуванні заявили, що зміни відображають провідну роль Європи у підтримці оборони України протягом минулого року, що відбулося на тлі стійкої ефективної оборони з боку України.

"Союзники показали, що можуть взяти на себе ініціативу у підтримці оборони України. SAG-U завжди задумувалося як тимчасове командування. Його перехід базується на прогресі, який ми вже бачили, допомагаючи створити умови для тривалого миру в Україні", - зазначив Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

Протягом 3,5 років Група сприяння безпеці України (SAG-U) скоординувала розподіл понад $2 млрд допомоги у сфері безпеки та співпрацювала з незліченною кількістю країн-союзників та партнерів, щоб збільшити їхню підтримку України у сфері безпеки та бути лідером у сфері конвенційної оборони Європи.

"Реорганізація SAG-U не зменшує нашої підтримки чи відданості Україні. Ми продовжуватимемо надавати підтримку Україні шляхом координації з USEUCOM та NSATU відповідно до політики США", - пояснив речник армії США в Європі та Африці полковник Майкл Вайсман.