Киев берет на себя повышенные финансовые обязательства и реализует проекты Плана устойчивости на 22 млрд грн, — Кличко о СНБО

Киев берет на себя повышенную финансовую нагрузку в связи с выполнением Плана устойчивости. Доля проектов, которые должна реализовать столица, выросла до более чем 22 млрд грн.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко по итогам заседания СНБО, пишет Цензор.НЕТ.

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Финансовая нагрузка и корректировка плана

"Стоимость работ, возложенных на город, достигает более 17 млрд грн. Кроме того, в дополнение к городской части плана включены проекты, обусловленные исключительной спецификой столицы. В частности, восстановление поврежденных энергообъектов, энергоустойчивость жилья и социального сектора. Поэтому для Киева сумма финансирования выросла уже до 22 млрд грн", — сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что Киев согласился взять на себя повышенные финансовые нагрузки, хотя пропорция финансирования была определена как 50/50 – государство/город.

В то же время общая стоимость мероприятий "Плана устойчивости Киева" сократилась с 67 млрд грн до 37 млрд на основании реальной оценки финансовых и других реально доступных ресурсов, определения перечня приоритетов, а также профессиональной детализации и подготовки проектов к реализации. В настоящее время общая стоимость составляет 37 млрд грн, сообщил мэр столицы.

По словам Кличко, для реализации плана город уже аккумулировал более 10 млрд грн. Добавлять средства планируется за счет кредитования и перераспределения бюджета города.

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Выполнение приоритетных направлений

Виталий Кличко рассказал о выполнении приоритетных направлений плана.

Уровень выполнения работ по восстановлению поврежденных энергообъектов уже составляет 65%. Город самостоятельно выполняет работы на 16 объектах, а Агентство восстановления – на 26 объектах.

Растет парк мобильных котельных и генераторов. В частности, по поручению правительства столице передают еще 12 котельных и 10 мощных генераторов.

В План включены проекты по обеспечению энергоустойчивости жилых домов. Благодаря городским программам уже более 2 000 домов провели мероприятия по обеспечению энергоустойчивости.

Меры по развитию когенерации город реализует самостоятельно. Уже налажено производство 57,6 МВт, а план до конца года — 200 МВт.

Силами города создается резервное водоснабжение.

"Самой сложной частью плана является создание системы резервного теплоснабжения. В масштабах Киева только замещение ТЭЦ составляет 2,1 ГВт. Исходя из соотношения 50/50, город заключил контракты на поставку оборудования и приступил к работам на объектах общей мощностью более 1000 МВт. Агентство восстановления работает над объектами мощностью 564 МВт", — подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что главной темой заседания СНБО 5 августа стало выполнение региональных планов устойчивости и подготовка к зиме.

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