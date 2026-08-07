Фиктивные закупки топлива обошлись бюджету в более чем 8,6 млн грн - предприятие возместило убытки
Предприятие из Полтавской области, занимающееся оптовой торговлей, возместило в государственный бюджет более 8,6 миллиона гривен неуплаченных налогов.
Компания документально оформляла несуществующие закупки топлива, чтобы уменьшить свои налоговые обязательства, сообщает Цензор.НЕТ.
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После полного возмещения нанесенного государству ущерба дело направлено в суд.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области установили, что с сентября по декабрь 2025 года предприятие отражало в бухгалтерском и налоговом учете якобы закупку топлива у ряда субъектов хозяйствования. На самом деле никаких поставок не было.
Благодаря фиктивным операциям компания безосновательно сформировала налоговый кредит и уменьшила сумму налогов, которую должна была уплатить в бюджет. В результате государство недополучило более 8,6 миллиона гривен
Директору предприятия инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налогов в крупных размерах.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ обеспечили полное возмещение причиненного государству ущерба.
В связи с добровольным возмещением неуплаченных налогов уголовное производство направлено в суд с ходатайством об освобождении директора предприятия от уголовной ответственности.
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