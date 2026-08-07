Фіктивні закупівлі пального коштували бюджету понад 8,6 млн. грн. - підприємство відшкодувало збитки

Підприємство з Полтавщини, яке опікується оптовою торгівлею, відшкодувало до державного бюджету понад 8,6 мільйона гривень несплачених податків.

Компанія документально оформляла неіснуючі закупівлі пального, щоб зменшити свої податкові зобов'язання, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Після повного відшкодування завданих державі збитків справа направлена ​​до суду.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області встановили, що з вересня по грудень 2025 року підприємство відображало у бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання пального у низки суб'єктів господарювання. Насправді ніяких поставок не було.

Завдяки фіктивним операціям суспільство безпідставно сформувало податковий кредит та зменшило суму податків, яку мало сплатити до бюджету. В результаті держава недоотримала понад 8,6 мільйона гривень

Директору підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.

У зв'язку з добровільним відшкодуванням несплачених податків кримінальне провадження направлено до суду з клопотанням про звільнення директора підприємства від кримінальної відповідальності.

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