Фіктивні закупівлі пального коштували бюджету понад 8,6 млн. грн. - підприємство відшкодувало збитки
Підприємство з Полтавщини, яке опікується оптовою торгівлею, відшкодувало до державного бюджету понад 8,6 мільйона гривень несплачених податків.
Компанія документально оформляла неіснуючі закупівлі пального, щоб зменшити свої податкові зобов'язання, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Після повного відшкодування завданих державі збитків справа направлена до суду.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Полтавській області встановили, що з вересня по грудень 2025 року підприємство відображало у бухгалтерському та податковому обліку нібито придбання пального у низки суб'єктів господарювання. Насправді ніяких поставок не було.
Завдяки фіктивним операціям суспільство безпідставно сформувало податковий кредит та зменшило суму податків, яку мало сплатити до бюджету. В результаті держава недоотримала понад 8,6 мільйона гривень
Директору підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.
У зв'язку з добровільним відшкодуванням несплачених податків кримінальне провадження направлено до суду з клопотанням про звільнення директора підприємства від кримінальної відповідальності.
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