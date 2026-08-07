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Новости Государственная измена
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Служили в армии РФ и воевали против Украины: двое мужчин приговорены к 15 годам лишения свободы

Двоих мужчин приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену

По обвинению прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры суд признал двух граждан Украины виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждому, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Осужденные проживали на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. В начале 2026 года они добровольно заключили контракты с вооруженными силами РФ и вступили в ряды оккупационных войск.

После прохождения военной подготовки в Мариуполе их направили в штурмовые подразделения. В составе армии государства-агрессора они участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины на востоке страны.

В мае 2026 года во время боев на территории Днепропетровской области украинские военные взяли обоих боевиков в плен.

В суде прокуроры доказали, что мужчины добровольно перешли на сторону врага и воевали против Украины. Подсудимые полностью признали свою вину.

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Автор: 

армия РФ (23898) Запорожская область (4750) Донецкая область (12982) Офис Генпрокурора (3312)
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