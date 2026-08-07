Служили в армии РФ и воевали против Украины: двое мужчин приговорены к 15 годам лишения свободы
По обвинению прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры суд признал двух граждан Украины виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества каждому, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Осужденные проживали на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. В начале 2026 года они добровольно заключили контракты с вооруженными силами РФ и вступили в ряды оккупационных войск.
После прохождения военной подготовки в Мариуполе их направили в штурмовые подразделения. В составе армии государства-агрессора они участвовали в боевых действиях против Сил обороны Украины на востоке страны.
В мае 2026 года во время боев на территории Днепропетровской области украинские военные взяли обоих боевиков в плен.
В суде прокуроры доказали, что мужчины добровольно перешли на сторону врага и воевали против Украины. Подсудимые полностью признали свою вину.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль