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Новости Государственная измена
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Дезертировал во время обороны Мариуполя и воюет на стороне РФ: пограничнику сообщено о подозрении

Пограничнику сообщено о подозрении в государственной измене

Под процессуальным руководством Мариупольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона военнослужащему Государственной пограничной службы Украины предъявлено подозрение в дезертирстве и государственной измене.

По данным следствия, 16 марта 2022 года во время выполнения боевого задания на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе он самовольно покинул место службы и район выполнения задания, чтобы уклониться от прохождения военной службы в условиях военного положения, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2023 года, находясь во временно оккупированном Мариуполе, подозреваемый прошел собеседование с представителями так называемой "ДНР", входящими в состав оккупационной администрации РФ, и вступил в незаконное вооруженное формирование — так называемый "Батальон имени Богдана Хмельницкого" "ДНР", подчиненный вооруженным силам РФ, где принес присягу на верность России.

В настоящее время, по данным следствия, он является командиром минометного расчета, использует позывной "Скай" и участвует в боевых действиях против Украины.

Ему инкриминируют государственную измену и дезертирство, совершенные в условиях военного положения.

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Автор: 

Мариуполь (5821) россия (89109) Донецкая область (12982) дезертирство (366) Офис Генпрокурора (3312) Мариупольский район (124)
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Топ комментарии
+5
І що? Окрім fpv дрона його ніхто не покарає. Без усіляких ідіотських підозр.
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07.08.2026 12:46 Ответить
+1
Ще б повідомили про підозру тому, хто дав наказ розмінувати Чонгар
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07.08.2026 12:58 Ответить
+1
Ідєйний,тож і недивно.В Україні проживали десятки відсотків громадян,котрі не ідентифіеували себе як громадяни України.
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07.08.2026 13:05 Ответить

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