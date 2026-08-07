Дезертировал во время обороны Мариуполя и воюет на стороне РФ: пограничнику сообщено о подозрении

Под процессуальным руководством Мариупольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона военнослужащему Государственной пограничной службы Украины предъявлено подозрение в дезертирстве и государственной измене.

По данным следствия, 16 марта 2022 года во время выполнения боевого задания на территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе он самовольно покинул место службы и район выполнения задания, чтобы уклониться от прохождения военной службы в условиях военного положения, сообщает Цензор.НЕТ.

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В ходе досудебного расследования установлено, что в ноябре 2023 года, находясь во временно оккупированном Мариуполе, подозреваемый прошел собеседование с представителями так называемой "ДНР", входящими в состав оккупационной администрации РФ, и вступил в незаконное вооруженное формирование — так называемый "Батальон имени Богдана Хмельницкого" "ДНР", подчиненный вооруженным силам РФ, где принес присягу на верность России.

В настоящее время, по данным следствия, он является командиром минометного расчета, использует позывной "Скай" и участвует в боевых действиях против Украины.

Ему инкриминируют государственную измену и дезертирство, совершенные в условиях военного положения.

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