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Новини Державна зрада
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Дезертирував під час оборони Маріуполя та воює на боці РФ: прикордоннику повідомлено про підозру

Прикордоннику повідомлено про підозру у держзраді

За процесуального керівництва Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону військовослужбовцю Державної прикордонної служби України повідомлено про підозру у дезертирстві та державній зраді.

За даними слідства, 16 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі він самовільно залишив місце служби та район виконання завдання, щоб ухилитися від проходження військової служби в умовах воєнного стану, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2023 року, перебуваючи в тимчасово окупованому Маріуполі, підозрюваний пройшов співбесіду з представниками так званої "ДНР", які входять до складу окупаційної адміністрації РФ, та вступив до незаконного збройного формування – так званого "Батальйону імені Богдана Хмельницького" "ДНР", підпорядкованого збройним силам РФ, де склав присягу на вірність Росії.

Наразі, за даними слідства, він є командиром мінометного розрахунку, використовує позивний "Скай" та бере участь у бойових діях проти України.

Йому інкримінують державну зраду та дезертирство, вчинені в умовах воєнного стану.

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Автор: 

Маріуполь (3092) росія (47262) Донецька область (11620) дезертирство (330) Офіс Генпрокурора (3660) Маріупольський район (127)
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Топ коментарі
+5
І що? Окрім fpv дрона його ніхто не покарає. Без усіляких ідіотських підозр.
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07.08.2026 12:46 Відповісти
+2
Ідєйний,тож і недивно.В Україні проживали десятки відсотків громадян,котрі не ідентифіеували себе як громадяни України.
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07.08.2026 13:05 Відповісти
+2
Эта идейность появляется когда кацап предлагает выбор: или воюеш против Украины или стенка. Отсюда и негативное отношение к ссыкунам, они потенциальные враги.
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07.08.2026 13:37 Відповісти

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