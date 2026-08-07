Дезертирував під час оборони Маріуполя та воює на боці РФ: прикордоннику повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Маріупольської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону військовослужбовцю Державної прикордонної служби України повідомлено про підозру у дезертирстві та державній зраді.

За даними слідства, 16 березня 2022 року під час виконання бойового завдання на території металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі він самовільно залишив місце служби та район виконання завдання, щоб ухилитися від проходження військової служби в умовах воєнного стану, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2023 року, перебуваючи в тимчасово окупованому Маріуполі, підозрюваний пройшов співбесіду з представниками так званої "ДНР", які входять до складу окупаційної адміністрації РФ, та вступив до незаконного збройного формування – так званого "Батальйону імені Богдана Хмельницького" "ДНР", підпорядкованого збройним силам РФ, де склав присягу на вірність Росії.

Наразі, за даними слідства, він є командиром мінометного розрахунку, використовує позивний "Скай" та бере участь у бойових діях проти України.

Йому інкримінують державну зраду та дезертирство, вчинені в умовах воєнного стану.

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