На Закарпатті перед судом постануть люди, які причетні до контрабанди кокаїну з країн ЄС. ФОТОрепортаж
Майже 6 кілограмів кокаїну під виглядом прального порошку: до суду скерували справу учасників міжнародного наркотрафіку.
Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо двох учасників організованої групи, яких обвинувачують у контрабандному ввезенні в Україну майже кокаїну та підготовці його до збуту, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними слідства, у червні 2025 року кокаїн доправили з Іспанії, сховавши від митного контролю в коробках із-під прального порошку відомого бренду. Після перетину кордону вантаж доставили до Кам’янця-Подільського, звідти - поштою до Ужгорода, де його зберігали на орендованому складі.
У січні 2026 року наркотик перевезли до Києва, де для його зберігання та подальшого збуту орендували квартири.
Під час обшуків вилучили кокаїн, метамфетамін і мефедрон. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків і психотропів на чорному ринку перевищує 1 мільйон доларів.
Обвинуваченим інкримінують контрабанду наркотиків та їх незаконний збут в особливо великих розмірах.
Окремо триває розшук ще одного співорганізатора, який, за даними слідства, перебуває за кордоном. Також перевіряється причетність інших осіб до цієї схеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль