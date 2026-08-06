На Закарпатті перед судом постануть люди, які причетні до контрабанди кокаїну з країн ЄС. ФОТОрепортаж

Майже 6 кілограмів кокаїну під виглядом прального порошку: до суду скерували справу учасників міжнародного наркотрафіку.

Прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону скерували до суду обвинувальний акт щодо двох учасників організованої групи, яких обвинувачують у контрабандному ввезенні в Україну майже кокаїну та підготовці його до збуту, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, у червні 2025 року кокаїн доправили з Іспанії, сховавши від митного контролю в коробках із-під прального порошку відомого бренду. Після перетину кордону вантаж доставили до Кам’янця-Подільського, звідти - поштою до Ужгорода, де його зберігали на орендованому складі.

У січні 2026 року наркотик перевезли до Києва, де для його зберігання та подальшого збуту орендували квартири.

Під час обшуків вилучили кокаїн, метамфетамін і мефедрон. Орієнтовна вартість вилучених наркотиків і психотропів на чорному ринку перевищує 1 мільйон доларів.

Обвинуваченим інкримінують контрабанду наркотиків та їх незаконний збут в особливо великих розмірах.

Окремо триває розшук ще одного співорганізатора, який, за даними слідства, перебуває за кордоном. Також перевіряється причетність інших осіб до цієї схеми.

















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