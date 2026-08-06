На Закарпатье предстанут перед судом лица, причастные к контрабанде кокаина из стран ЕС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Почти 6 килограммов кокаина под видом стирального порошка: дело участников международного наркотрафика передано в суд.

Прокуроры Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона направили в суд обвинительный акт в отношении двух участников организованной группы, которых обвиняют в контрабандном ввозе в Украину почти 6 килограммов кокаина и подготовке его к сбыту, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, в июне 2025 года кокаин доставили из Испании, спрятав от таможенного контроля в коробках из-под стирального порошка известного бренда. После пересечения границы груз доставили в Каменец-Подольский, оттуда - по почте в Ужгород, где его хранили на арендованном складе.

В январе 2026 года наркотик перевезли в Киев, где для его хранения и дальнейшего сбыта арендовали квартиры.

В ходе обысков изъяли кокаин, метамфетамин и мефедрон. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков и психотропных веществ на черном рынке превышает 1 миллион долларов.

Обвиняемым инкриминируют контрабанду наркотиков и их незаконный сбыт в особо крупных размерах.

Отдельно продолжается розыск еще одного соорганизатора, который, по данным следствия, находится за границей. Также проверяется причастность других лиц к этой схеме.

















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