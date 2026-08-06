Подпольные цеха и контрафакт на 50 млн грн: в суд направлено дело в отношении участников преступной группы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуроры Днепропетровской области направили в суд обвинительное заключение в отношении 13 участников организованной группы, которые, по данным следствия, наладили в Кривом Роге подпольное производство и сбыт контрафактных сигарет и алкоголя.

Следствием установлено, что организатором схемы был 36-летний местный житель, который координировал действия сообщников, передает Цензор.НЕТ.

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Четверо участников непосредственно изготавливали сигареты, остальные отвечали за поставку сырья, логистику, хранение продукции, ведение "черной бухгалтерии" и управление подпольными цехами.

Для незаконного производства обвиняемые использовали специально оборудованные помещения в Кривом Роге, постоянно меняя их местоположение в целях конспирации. Гаражные боксы служили складами. Готовую продукцию сбывали через подконтрольные магазины на территории Днепропетровской области. Марки акцизного налога на товарах были поддельными или вообще отсутствовали.

В феврале 2026 года всем 13 участникам было предъявлено подозрение.

В ходе обысков изъята контрафактная продукция и имущество общей стоимостью более 50 миллионов гривен, в частности около 340 тысяч пачек сигарет, 25 мешков табака, более 600 тысяч сигаретных гильз, четыре устройства для изготовления сигарет, почти 2 тысячи емкостей с жидкостями для электронных сигарет, 5 тысяч литров жидкости, похожей на алкоголь, мобильные телефоны, компьютерную технику, пять транспортных средств, черновые записи и денежные средства в различных валютах на сумму более 6,2 миллиона гривен.

Обвинительный акт направлен в суд по фактам использования поддельных марок акцизного налога, незаконного оборота подакцизных товаров, совершенных организованной группой, а также легализации доходов, полученных преступным путем, организатором схемы.

















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