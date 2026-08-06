Підпільні цехи та контрафакт на 50 млн грн: до суду скеровано справу щодо учасників злочинної групи. ФОТОрепортаж

Прокурори Дніпропетровської області скерували до суду обвинувальний акт стосовно 13 учасників організованої групи, які, за даними слідства, налагодили у Кривому Розі підпільне виробництво та збут контрафактних цигарок і алкоголю.

Слідством встановлено, що організатором схеми був 36-річний місцевий житель, який координував дії спільників, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Четверо учасників безпосередньо виготовляли сигарети, інші відповідали за постачання сировини, логістику, зберігання продукції, ведення "чорної бухгалтерії" та адміністрування підпільних цехів.

Для незаконного виробництва обвинувачені використовували спеціально облаштовані приміщення у Кривому Розі, постійно змінюючи їх місце розташування для конспірації. Гаражні бокси слугували складами. Готову продукцію збували через підконтрольні магазини на території Дніпропетровської області. Марки акцизного податку на товарах були підробленими або взагалі відсутні.

У лютому 2026 року всім 13 учасникам повідомлено про підозру.

Під час обшуків вилучено контрафактну продукцію та майно загальною вартістю понад 50 мільйонів гривень, зокрема близько 340 тисяч пачок сигарет, 25 мішків тютюну, понад 600 тисяч сигаретних гільз, чотири пристрої для виготовлення сигарет, майже 2 тисяч ємностей із рідинами для електронних сигарет, 5 тисяч літрів рідини, схожої на алкоголь, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, п’ять транспортних засобів, чорнові записи та грошові кошти у різних валютах на суму понад 6,2 мільйона гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду за фактами використання підроблених марок акцизного податку, незаконного обігу підакцизних товарів, вчинених організованою групою, а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, організатором схеми.

















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