Новые санкции против России: Новая Зеландия внесла в список 33 человека и компании
Новая Зеландия расширила санкции против РФ после решения Сената США. В новый список вошли 33 человека и компании, связанные с Россией.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
В новый санкционный пакет вошли 33 человека и компании, в частности киберпреступники и лица, причастные к похищению и принудительному перемещению украинских детей.
"Дети никогда не должны использоваться в качестве орудия войны", — подчеркнул министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.
Он добавил, что Новая Зеландия по-прежнему обеспокоена попытками похищения и перевоспитания украинских детей в рамках российских государственных программ.
Решение Веллингтона было объявлено после того, как Сенат США принял новый законопроект, предусматривающий возможность введения тарифов против Китая, Индии и других крупных покупателей российской нефти и газа.
С марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более 2000 человек, компаний и судов, а также применила ряд торговых ограничений.
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