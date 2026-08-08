Новые санкции против России: Новая Зеландия внесла в список 33 человека и компании

Новая Зеландия расширила санкции против РФ после решения Сената США. В новый список вошли 33 человека и компании, связанные с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

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В новый санкционный пакет вошли 33 человека и компании, в частности киберпреступники и лица, причастные к похищению и принудительному перемещению украинских детей.

"Дети никогда не должны использоваться в качестве орудия войны", — подчеркнул министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

Он добавил, что Новая Зеландия по-прежнему обеспокоена попытками похищения и перевоспитания украинских детей в рамках российских государственных программ.

Решение Веллингтона было объявлено после того, как Сенат США принял новый законопроект, предусматривающий возможность введения тарифов против Китая, Индии и других крупных покупателей российской нефти и газа.

С марта 2022 года Новая Зеландия ввела санкции против более 2000 человек, компаний и судов, а также применила ряд торговых ограничений.

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