Нові санкції проти Росії: Нова Зеландія внесла до списку 33 особи та компанії

Нова Зеландія розширила санкції проти РФ після рішення Сенату США. До нового списку увійшли 33 людини та компанії, пов'язані з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

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У новому санкційному пакеті 33 людини та компанії, зокрема кіберзлочинці та ті, що причетні до викрадення та примусового переміщення українських дітей.

"Діти ніколи не повинні використовуватися як знаряддя війни", - наголосив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.

Він додав, що Нова Зеландія залишається стурбованою спробами викрадення та перевиховання українських дітей у межах російських державних програм.

Рішення Веллінгтона оголошене після того, як Сенат США ухвалив новий законопроєкт, який передбачає можливість запровадження тарифів проти Китаю, Індії та інших великих покупців російських нафти й газу.

Із березня 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 2000 людей, фірм і суден, а також застосувала низку торговельних обмежень.

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