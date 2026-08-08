Нові санкції проти Росії: Нова Зеландія внесла до списку 33 особи та компанії
Нова Зеландія розширила санкції проти РФ після рішення Сенату США. До нового списку увійшли 33 людини та компанії, пов'язані з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
У новому санкційному пакеті 33 людини та компанії, зокрема кіберзлочинці та ті, що причетні до викрадення та примусового переміщення українських дітей.
"Діти ніколи не повинні використовуватися як знаряддя війни", - наголосив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс.
Він додав, що Нова Зеландія залишається стурбованою спробами викрадення та перевиховання українських дітей у межах російських державних програм.
Рішення Веллінгтона оголошене після того, як Сенат США ухвалив новий законопроєкт, який передбачає можливість запровадження тарифів проти Китаю, Індії та інших великих покупців російських нафти й газу.
Із березня 2022 року Нова Зеландія запровадила санкції проти понад 2000 людей, фірм і суден, а також застосувала низку торговельних обмежень.
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