Житель Ивано-Франковска, приехавший к родственникам в РФ, приговорен к 13 годам за пожертвования Украине, - росСМИ

Российский суд приговорил 34-летнего Ивана Столбова к 13 годам колонии строгого режима, признав его виновным в государственной измене из-за пожертвований в пользу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское независимое издание "Медиазона".

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Приговор вынес судья Свердловского областного суда. По версии российского следствия, основанием для уголовного дела стали 11 денежных переводов примерно по 100 гривен каждый на счет одной из украинских организаций.

Из текста приговора следует, что Столбов родился в Сарапуле, имеет гражданство РФ, но до ареста проживал в украинском Ивано-Франковске и не был зарегистрирован в России. В Екатеринбург он прилетел, чтобы впервые за долгое время навестить семью. Именно после прибытия в аэропорт "Кольцово" его задержали.

По данным "Медиазоны", до ареста мужчина работал менеджером по закупкам.

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Журналисты также обратили внимание, что после задержания Столбова трижды подряд подвергали административным арестам. В начале июля 2025 года его арестовали по статье о мелком хулиганстве, а 16 и 30 июля — по обвинениям в мелком хулиганстве и неповиновении сотруднику ФСБ.

В обоих последних случаях, как отмечается в судебных решениях, мужчину задерживали сразу после выхода из спецприемника. По официальной версии, он якобы ругался возле здания напротив учреждения. В то же время мать и сестра Столбова утверждали, что приехали встретить его до восьми утра, однако так и не увидели. По их словам, незадолго до этого на территорию спецприемника вошли люди в масках, после чего оттуда уехал автомобиль.

Адвокат Столбова в суде заявила, что ее подзащитного вывезли прямо с территории спецприемника, однако от более подробных комментариев отказалась, сославшись на адвокатскую тайну.

Кроме того, в материалах дела указано, что Столбов с 17 лет страдает эпилепсией и постоянно принимает лекарства.

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